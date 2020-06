TVE presenta 'Typical Spanish': "Veremos a los famosos fuera de contexto; su faceta más gamberra"

La buena relación que tienen Televisión Española y Shine Iberia se afianza cada vez que presentan un nuevo formato en conjunto, siendo el último 'Typical Spanish'. En este programa de La 1, la cultura y las costumbres españolas serán protagonistas cada semana. Frank Blanco es el presentador de este concurso en el que se enfrentarán dos equipos de famosos capitaneados, cada uno de ellos, por Vicky Martín Berrocal y Florentino Fernández.

Florentino Fernández, Frank Blanco y Vicky Martín Berrocal, en el plató de 'Typical Spanish'

Televisión Española ha presentado el programa en una rueda de prensa virtual en la que han participado, además de los tres mencionados, Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, y Ana Rivas, directora de entretenimiento de Shine Iberia. Blanco ha sido el encargado de arrancar esta presentación dando las gracias porque "es un regalo presentar este programa", que "encima es en prime time, que televisivamente no puedo pedir más".

La directora de entretenimiento de TVE, que se ha mostrado muy agradecida por el formato, ha felicitado a Blanco diciendo que nunca habían trabajado juntos y que "este puede ser un bonito inicio". Por su parte, de Vicky destaca que ya es de la casa y da las gracias a Flo, con quien ya han trabajado en otras ocasiones y espera que "nos siga regalando momentos". Por su parte, Rivas ha dado las gracias a TVE por "apostar por este tipo de programas" y ha recordado que en "Shine tenemos experiencia en espacios de humor y trabajamos con grandes humoristas como Flo".

Famosos fuera de contexto

Toñi Prieto describe este nuevo espacio como "entretenimiento puro y duro familiar", que además es "didáctico conociendo nuestro país desde muchos ámbitos con pruebas y con risas aseguradas". Además, ha contado que han pasado 60 famosos por el programa, siendo 6 rostros en cada una de las 10 entregas. Entre otros, ha destacado a Pepe Rodríguez, Fernando Tejero, Yolanda Ramos, Mario Vaquerizo o los Chunguitos y de todos ellos Frank Blanco destaca que nos va a permitir conocer sus "grandes personalidades". "Lo más importante es que los vamos ver fuera de contexto, viendo su faceta más gamberra. Es un elemento que os va a atrapar desde la primera emisión", añade el presentador.

Todos se tendrán que enfrentar a distintas pruebas en las que la puntuación puede cambiar radicalmente en cualquier momento. Tratándose de un programa cultural, Rivas ha puesto como ejemplo que las preguntas pueden ir "desde quién presentó 'El tiempo es oro' hasta el título de una canción, refranes, gastronomía, geografía, cine... No tienes que ser un sabio, pero sí tener conocimientos de tu país". "He aprendido más de España en 10 semanas que en 47 años", confiesa Martín Berrocal.

Frank Blanco, durante la rueda de prensa virtual de 'Typical Spanish'

Flo y Vicky competirán entre ellos como capitanes de los equipos y la rivalidad está servida. "Si pierdo es para que Vicky no se me venga abajo", asegura él, afirmando que "este programa saca esa parte de quedar todos en el salón a echar unas risas" y que habrá piques y trampas. La directora de entretenimiento de Shine matiza que "se puede hacer trampas, siempre que el presentador no os pille", pero quien sí que lo registra todo es la cámara y reconoce que el invitado más tramposo ha sido Pepe Rodríguez. Y es que como afirma Rivas, "la picardía es también muy Typical Spanish.

Con público virtual por el confinamiento

Ana Rivas ha contado que empezaron a grabar el programa con público, que tenía una parte importante en el transcurso del programa, pues cada equipo tenía una grada que les ayudaba e incluso chivaba respuestas. "Cuando íbamos a grabar el cuarto ya no se podía grabar con público", explica, por lo que apostaron por incorporar el público virtual y empezar a tomar las medidas de seguridad entre los que se encuentran el plató.

La decisión del título

Este formato de éxito internacional, se llama en gran parte de los países 'I love muy country' y al nombre del país, por lo que en la rueda de prensa se ha tratado por qué aquí no se llama igual o 'Amo a España'. "Podríamos haberlo llamado de otra manera, pero es un título muy rotundo, muy divertido y que cualquiera lo va a entender' expone Prieto. Además, Rivas añade que es la "propuesta más cómica" y que "Amo a mi país' parecía algo más cultural de La 2".