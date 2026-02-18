TVG rescata la esencia de 'Fama a bailar' con 'Bailamos', su talent y reality con anónimos

TVG se lanzó al talent show de danza con 'Bailamos Celebrity' este pasado verano, en donde reunió a rostros famosos, como Miguel Canalejo, su ganador; Roi Méndez o Edi Insua, para mostrar su maestría con el baile. Unos meses después, la televisión de Galicia apuesta por una versión con anónimos en la que se recupera cierta esencia de 'Fama a bailar'.
Bajo el título de 'Bailamos', TVG apuesta por la danza para ocupar la noche de sus sábados. El primer programa se estrena el 21 de febrero a las 22:00h y estará presentado por Arturo Fernández, que sustituye a Juan Fuentes Loira, el conductor de la edición de famosos. En esta primera entrega, 16 aspirantes se enfrentarán por conseguir una de las 12 plazas que los convierte en concursantes.
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Rosalinda Galán: "El Benidorm Fest 2026 va a ser la Super Bowl española; yo soy la Rihanna flamenca"
- Miranda! (Benidorm Fest): "No queremos sobreensayar ni obsesionarnos para permitirnos una pizca de frescura"
- Mayo (Benidorm Fest 2026): "Si queríamos trabajar con Sergio Jaén, teníamos que prescindir de mi equipo"
- Ku Minerva (Benidorm Fest): "Hay conflicto con el vestuario porque mis expectativas eran altas y no funciona"
- Benidorm Fest 2026: Primeras impresiones de los participantes tras ensayar sobre el escenario
Los perfiles son de lo más diversos, tal y como informa la cadena en una nota de prensa, con bailarines de orquesta, un militar, una reina de la comedia y un hombre que recientemente ha sido padre. De esta manera, 'Bailamos' pretende comprobar los diferentes niveles técnicos de sus posibles concursantes, lo que favorece mostrar esa evolución con el paso de las semanas.
Tres jueces, tres profesores y seis estilos
El jurado de 'Bailamos' lo encabeza Javier Castillo "Poty", una de las figuras más mediáticas del baile español. Junto a él están Tania Zapata, bailarina y coreógrafa de la orquesta Panorama, y Jaime Pablo Díaz, director de la compañía Nova Galega de Danza. El equipo de profesores lo formarán David Freire, Iria Veiga y Raúl Rodríguez, quienes serán el contrapunto del jurado. Ellos serán los encargados de instruirlos en los seis estilos: verbena, folk, sexy, bandas sonora, revival de las canciones de nuestra vida y "nivelazo", con las coreografías más exigentes.