TVG rescata la esencia de 'Fama a bailar' con 'Bailamos', su talent y reality con anónimos

TVG se lanzó al talent show de danza con 'Bailamos Celebrity' este pasado verano, en donde reunió a rostros famosos, como Miguel Canalejo, su ganador; Roi Méndez o Edi Insua, para mostrar su maestría con el baile. Unos meses después, la televisión de Galicia apuesta por una versión con anónimos en la que se recupera cierta esencia de 'Fama a bailar'.

Bajo el título de 'Bailamos', TVG apuesta por la danza para ocupar la noche de sus sábados. El primer programa se estrena el 21 de febrero a las 22:00h y estará presentado por Arturo Fernández, que sustituye a Juan Fuentes Loira, el conductor de la edición de famosos. En esta primera entrega, 16 aspirantes se enfrentarán por conseguir una de las 12 plazas que los convierte en concursantes.

Arturo Fernández junto al jurado de 'Bailamos', encabezado por Poty

Los perfiles son de lo más diversos, tal y como informa la cadena en una nota de prensa, con bailarines de orquesta, un militar, una reina de la comedia y un hombre que recientemente ha sido padre. De esta manera, 'Bailamos' pretende comprobar los diferentes niveles técnicos de sus posibles concursantes, lo que favorece mostrar esa evolución con el paso de las semanas.

Tres jueces, tres profesores y seis estilos

'Bailamos' está concebido comoen donde no solo se potenciará la parte de baile, sino que también se buscarápara que la audiencia empatice con ellos. Por tanto, se podrá ver cómo se han enfrentado al reto de la semana,o qué vínculos establecen entre ellos.

El jurado de 'Bailamos' lo encabeza Javier Castillo "Poty", una de las figuras más mediáticas del baile español. Junto a él están Tania Zapata, bailarina y coreógrafa de la orquesta Panorama, y Jaime Pablo Díaz, director de la compañía Nova Galega de Danza. El equipo de profesores lo formarán David Freire, Iria Veiga y Raúl Rodríguez, quienes serán el contrapunto del jurado. Ellos serán los encargados de instruirlos en los seis estilos: verbena, folk, sexy, bandas sonora, revival de las canciones de nuestra vida y "nivelazo", con las coreografías más exigentes.