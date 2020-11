La UER desmiente a TVE que Francia cantase en playback en Eurovisión Junior 2020

Tras la celebración del Festival de Eurovisión Junior 2020, RTVE ha realizado una rueda de prensa con Soleá, la representante de España en el certamen musical con la canción "Palante". La cantante se muestra agradecida y emocionada con el resultado obtenido y el cariño del público. "Estoy orgullosa del tercer puesto, siendo la más pequeña del festival. Valentina se lo merece muchísimo porque es una ricura de niña", comenta sobre el triunfo de Francia con "J'imagine". "No se viene para competir sino para compartir la música con la gente", añade la sevillana.

Soleá en la rueda de prensa de RTVE

El encuentro con los medios de comunicación ha contado con la participación de Toñi Prieto, directora de programas de entretenimiento de Televisión Española, que ha respondido a las preguntas sobre las supuestas irregularidades en la gala de JESC 2020, criticada por sus supuestas actuaciones playback. "Nuestra preocupación fue preguntar a la UER y lo desmienten rotundamente. Ellos dicen que lo han sometido a todos los controles y que no era verdad. Tenemos que hacer caso a la UER", asegura.

Por el momento, la cadena pública española no se plantea realizar una reclamación formal por el supuesto playback de la actuación de Francia y otros países. "Ya hemos pedido explicaciones y nos han dicho que no. No nos vamos a enfrentar a la UER. Se trata de un organismo con credibilidad y no podemos dudar de su palabra. Ellos no tienen que tener interés en que gane un país u otro", explica.

Sin control

La crisis del coronavirus provocó que el certamen tuviese que realizar algunos cambios para poder realizarse este 29 de noviembre de 2020. Cada uno de los doce participantes pregrabó su actuación semanas antes desde su propio país con unas condiciones similares y, supuestamente, sin realizar ningún tipo de postproducción en el tema. Pero, la realidad es que no se han tomado las medidas necesarias para garantizarlo: "No ha venido nadie de la UER a supervisar que esto se estaba haciendo bien". "Nos hubiese gustado que Eurovisión Junior 2020 fuese presencial, porque así estamos todos en igualdad de condiciones", asegura Prieto en relación a las posibles infracciones. "La actuación de Soleá ha sido impecable, pero cuando hay público se crece, como ha ocurrido en la gala de fin de año que ha grabado", añade.

Prieto asegura que las medidas de la UER serán diferente en el Festival de Eurovisión 2021: "Tengo entendido que, si en el caso de los adultos se tiene que hacer un backup, sí habrá una supervisión más exhaustiva, según nos han explicado". Por el momento, RTVE ya trabaja con Blas Cantó en diferentes opciones para representar a España con una canción que "sorprenda, llegue al corazón y haga vibrar". "Blas es una persona con muchos registros y estamos trabajando en varias líneas, no en lo más obvio. Queremos que esté cómodo y sea una gran canción", asegura.