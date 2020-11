Soleá, tras concluir Eurovisión Junior 2020: "Valentina se lo merece y lo ha hecho todo muy bien"

La tarde del domingo 29 de noviembre, se celebró en Polonia Festival de Eurovisión Junior 2020, la décimo octava edición del certamen europeo, en el que Soleá fue la encargada de representar a España con "Palante". La cita eurovisiva concluyó con la victoria de Valentina, representante de Francia, mientras que la sevillana obtuvo el tercer puesto, al igual que su predecesora, Melani García. Toda una experiencia para la benjamina del certamen, tras la cual pudo dedicar unos minutos a FórmulaTV para lanzar unas primeras declaraciones, en la recta final del directo emitido durante el certamen.

Soleá, dándolo todo con sus compañeros en su actuación en Eurovisión Junior 2020

"Me he sentido superbien y más cuando he quedado tercera", confesaba la representante española al compartir sus primeras impresiones tras ver su actuación por primera vez, algo que no había tenido oportunidad de hacer hasta la emisión de la final eurovisiva. "Valentina se lo merece porque es una niña muy rica y lo ha hecho todo muy bien", valoró Soleá, al hablar de la ganadora del certamen, la representante de Francia, con la que la sevillana confesó mantener una estrecha amistad. "Has estado con Melani, ¿qué te ha dicho?", plantearon los redactores de FórmulaTV, ante lo que Soleá explicó que su predecesora "dice que me lo merezco y que ya he ganado para ella".

Además, la sevillana apostó por celebrar su merecido puesto con una "fiesta flamenca" y habló de los artistas que la inspiraron, entre los que destacó "mi familia, porque tengo la suerte de tener una familia de artistas". "Creo que también Christina Aguilera, Whitney Houston, que tiene una voz muy potente, y Stevie Wonder", apostó Soleá, al hablar de los artistas que habían inspirado. La pequeña sevillana también recordó el momento en el que grabó la actuación emitida en la final de Eurovisión Junior, donde el certamen reunía a todos los concursantes en una actuación grupal, grabada por separado a causa del coronavirus. "Lo grabé con un croma y yo intentaba imaginarme que estaban a mi lado como se ve al principio, y estoy mirando a los lados", explicó la representante española, quien lamentó que "no ha podido ser de verdad pero, por lo menos, parecía que estábamos juntos y eso es una alegría".

"Creo que ya he ganado para la gente"

"¿Cómo te has sentido recibiendo el cariño de la gente?", plantearon desde la redacción de FórmulaTV, ante lo que la sevillana apostó por que "creo que ya he ganado para la gente". "Si os dais cuenta, todo el mundo me estaba apoyando y eso para mí ya es un regalo, ya es ganar. Así que muchísimas gracias a todo el mundo que ha hecho posible que yo quede tercera", declaró Soleá, contenta, tras lo cual reconoció haberse visto "superbien" durante su actuación. "Me quedé como 'qué guay'. Se veía lo que yo quería transmitir y eso es lo importante, también que me he divertido muchísimo y estoy muy contenta", explicó la representante española, quien recordó la alegría que invadía el set tras concluir la grabación. Ya en la recta final de la breve entrevista, Soleá no cerró la puerta a realizar una versión de "Palante" en inglés. "¿Por qué no?", respondió la sevillana, quien también manifestó su deseo de "intentar ir a Polonia" en cuanto la situación por el coronavirus lo permitiera.