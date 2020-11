Críticas a Eurovisión Junior 2020 tras la victoria de Francia por permitir actuaciones con playback

La tarde del domingo 29 de noviembre, Televisión Española emitió el Festival de Eurovisión Junior 2020, en el que Soleá, representante de España, quedó en tercer lugar, mientras que la victoria fue para Valentina, la artista elegida por Francia. Un resultado final que no agradó demasiado a los fans eurovisivos, dado que la ganadora había presentado su candidatura con una grabación, en lugar de cantar en directo como el resto de sus compañeros, a excepción de Bielorrusia y Rusia.

Las representantes de Bielorrusia, Rusia y Francia durante sus actuaciones en Eurovisión Junior 2020

La polémica se desató ya antes de la emisión de la final, dado que al menos Francia, Bielorrusia y Rusia habían enviado las interpretaciones de sus respectivas representantes, Valentina, Arina Pehtereva y Sofia Ferkova, con playback. Unas actuaciones que llegaron a manos del jurado y que se vieron reflejadas en las candidaturas para el voto online, lo que podría haber afectado tanto al veredicto de los profesionales como a las votaciones que se han ido emitiendo antes de la final del 29 de noviembre. La filtración de vídeos en los que el jurado analizaba las actuaciones, de hecho, fue lo que dio la voz de alarma, dado que los audios de estos tres países eran las versiones oficiales empleadas para promocionar sus canciones.

La polémica no remitió durante la gala, donde estas actuaciones dejaron patente el uso de playback de cara a muchos fans eurovisivos, incluso a pesar de que la pequeña Valentina, representante de Francia y ganadora del certamen, manifestó su confusión por el uso de playback, dado que "grabamos todo en directo, no sé por qué no han puesto mi voz en directo en el vídeo para las votaciones". De hecho, la francesa apostó a que la actuación del domingo 29 de noviembre emplearía su voz en directo, algo que muchos fans de la cita eurovisiva han puesto en duda en las redes sociales, más aún tras su victoria, dado que supondría una ventaja con respecto al resto de sus rivales del certamen. Algo a lo que respondió la propia Valentina a través de su cuenta oficial, en la que declaró que "estoy feliz de que algunos crean que ha sido playback, significa que no podéis oír el estrés de mi voz".

Sin penalización

El envío de las actuaciones con voz grabada no ha parecido pasar factura a Bielorrusia, Francia o Rusia, algo que generó una indignación generalizada entre los fans del certamen en la tarde de la final, donde muchos esperaban que se estableciera algún tipo de penalización o, al menos, que la organización del festival se pronunciara al respecto. "Explicadme los playbacks. En serio. Cómo va eso. Por qué pueden. ¿No es ilegal?", planteaba Percebes y Grelos en su cuenta de Twitter, mientras que otros recalcaban la diferencia entre las actuaciones supuestamente grabadas con respecto a otras en directo, como la de Soleá, quien dejó evidente su talento sin retoques al bailar al mismo tiempo que interpretaba la canción "Palante". "Menuda injusticia que Bielorrusia haga playback sin moverse y Soleá cantando y bailando a la vez en directo", valoró uno de los espectadores del certamen. Una polémica sobre la que, por el momento, la organización del festival no se ha pronunciado.

Explicadme los playbacks. En serio. Cómo va eso. Por qué pueden. No es ilegal? #EurovisionJunior — Carolina Iglesias?????????? (@percebesygrelos) November 29, 2020

MENUDA INJUSTICIA, que Bielorrusia haga PLAYBACK sin moverse y Soleá cantando Y BAILANDO A LA VEZ Y EN DIRECTOOOOO!!! #EurovisionJunior #jesc2020 — MALBERT (@ItsMalbert) November 29, 2020

La niña de Francia tiene una técnica vocal increíble, es capaz de cantar hasta con el micro en Marte ????????????#EurovisionJunior2020#JESC2020 pic.twitter.com/WiXt0Zv6KZ — ChicoSinSuerte (@EscandaloNando) November 29, 2020

Los eurofanses congratulándose de una victoria en PLAYBACK!

El 2020 no da más de sí!#JESC20#EurovisionJunior2020 — Fernando Cabello (@FerCaPiz) November 29, 2020

a ver el problema no es ni en la niña ni en la canción pero esa estrategia que han tenido y lo del playback pues muy fairplay no es #EurovisionJunior2020 — Gisela (@giselapaneque) November 29, 2020

#EurovisionJunior2020 Vergüenza!! no me puedo creer que haya ganado una candidatura haciendo playback! eso no es igualdad de condiciones, que hubiesen dicho si España lo hiciese? porque dudo que miraran para otro lado..#tongoeurovisionj @eurovision_tve @eurospaincom pic.twitter.com/DVYUvNX7AB — Mr.Snow (@YosoyMrSnow) November 29, 2020

¡Bravo por España en Eurovision Junior! Terceros, y cantando en directo. Pero otros cantando en playback han sido muy bien votados. Incluso Francia, que ha ganado. #tongo

#EurovisionJunior #EurovisionJunior2020 #JESC20 #EurovisionJuniorRTVE — Moi (@seovasapienza) November 29, 2020

que Francia tenía canción para ganar? SI



que Francia no merecía ganar cantando en playback y trampeando sus votaciones? TAMBIÉN#EurovisionJunior2020 — javi martínez gómez (@javimartinezG) November 29, 2020