La UER rechaza el ingreso de TV3, con el consiguiente adiós a Eurovisión

TV3 no podrá participar en Eurovisión. Así lo sentencia una carta de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) dirigida a la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, en la que deniegan la entrada de la Comunidad al ente europeo, tras su petición formulada este verano.

Logotipo de Eurovisión y TV3

En la misiva, a la que ha tenido acceso El Español, explican que la CCMA no reune los requisitos necesarios para poder ingresar en la organización, ya que "Cataluña no es un país miembro de la Internacional Telecommunications Union (ITU) o del Consejo de Europa". También indican que la "CCMA es una emisora de carácter regional de España y que no tiene el 'carácter nacional ni la importancia'" que se establece en las reglas del ente.

La carta, cuya filtración se ha producido este 10 de diciembre, está fechada a 19 de julio de este año y ratifica la información del blog Eurofestivales, que notificaba ya este verano de la negativa de la UER a acoger a la CCMA entre sus miembros: "La CCMA no cumple los criterios para su admisión, porque los estatutos de esta organización no prevén que una televisión regional de una comunidad que pertenece a un estado miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o el Consejo de Europa participe de manera independiente", sentenciaba por aquel entonces la gerente de comunicaciones de la UER, Claire Rainford, al citado medio.

Una última oportunidad

Cataluña, por su parte, argumentaba que la comunidad tiene la misma importancia que otros análogos europeos que sí son miembros, como Flandes, Baviera o Gales, y apuntaban a que la penetración del idioma Catalán en España es de un 84,9%. Además, señalaron que "Cataluña es una nación que ejerce su autogobierno por medio de instituciones propias, constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y este Estatuto".

No obstante, TV3 aún puede quemar su última carta. Y es que, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos de España (FORTA), a la que pertenece la CCMA, llegaba al acuerdo en junio de 2019 de iniciar los trámites para ingresar como socio de pleno derecho en la UER. Sin embargo, puede que se encuentren con el mismo problema que en 1983, cuando TV3 y ETB se embarcaron en la misma hazaña, pero se encontraron con la oposición de RTVE.