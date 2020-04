'Unorthodox', la serie de moda de Netflix: De la historia en la que se basa al cameo de Deborah Feldman

A lo largo de la cuarentena son muchas las ficciones que estamos consumiendo en las plataformas de streaming pero sin duda hay una que está destacando por encima del resto: 'Unorthodox'. De esta miniserie de cuatro episodios mucho se está hablando en redes sociales y medios de comunicación y es que a día de hoy parece que son pocos los que no se han unido todavía a uno de los fenómenos de la temporada. Esta historia de lucha, valentía, feminismo y amor se ha impuesto a muchas otras producciones de Netflix e incluso semanas después de haber sido lanzada sigue formando parte de los rankings de producciones más consumidas en decenas de países, incluido España.

Protagonistas de 'Unorthodox'

Así es la historia de 'Unorthodox'

Esta ficción creada por Anna Winger y Alexa Karolinski narra la historia de Esther Shapiro (Sty), una joven de 19 años que vive en Nueva York y que forma parte de una comunidad de judíos ortodoxos de Williamsburg. Esta reside en un entorno opresor, que vive todavía bajo el trauma del Holocausto vivido en la Segunda Guerra Mundial y en el que la mujer termina siendo totalmente relegada a un rol sumiso respecto a su marido y cuya única meta en la vida termina siendo tener hijos del mismo; es más, para estas mujeres es una exigencia el poder dar a la luz a bebés. Pues bien, Sty decide romper con todo, abandonar esa comunidad que la denigra y la relega a una posición ridícula y se marcha a vivir a Berlín, lugar en el que reside su madre, para iniciar una vida completamente independiente, alejada de esa represión, aunque no será nada fácil.

¿Por qué ha funcionado?

Evidente no hay una razón clara por la que 'Unorthodox' ha terminado siendo un éxito en la plataforma, pero parece que hay algunas claves que sin duda son evidentes. Por un lado, nos encontramos ante una historia de lucha, emoción y valentía en el que la mujer termina siendo la gran protagonista y sí, en la sociedad actual ver un relato tan emocionante de empoderamiento sigue atrapando a todos, es una historia que emociona mucho. Por otro lado, es una ficción que no cuenta con demasiados episodios, lo que permite a los suscriptores de la plataforma poder consumirla rápidamente, como si de una extensa película se tratase y teniendo en cuenta que tiene ritmo y su estructura narrativa funciona, el "maratón" de la misma parece garantizado. Por último, es también reseñable el reparto de la misma y es que no son pocos los que han aplaudido la actuación de Shira Haas, la protagonista. Junto a ella, también destacan Jeff Wilbusch, Amit Rahav, Aaron Altaras y Tamar Amit-Joseph, entre otros.

Shira Haas en 'Unorthodox'

La historia real

La historia que centra la trama de 'Unorthodox' está basada en la vida de Deborah Feldman. El sufrimiento y la lucha de Sty en la ficción de Netflix son completamente reales y la propia Feldman los decidió plasmar en el libro autobiográfico "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots" en el que se basa la serie. Posiblemente para ella no fue nada fácil narrar este calvario, especialmente por tener que recordar todo lo que en su día sufrió, algo de lo que ha hablado en infinidad de entrevistas. La propia Fieldman confesó en una de ellas que llegó a temer por su vida, y es que como afirmó en New York Post en el año 2020, "estaba convencida que iba a morir". Por ello, decidió dar un giro de tuerca a su vida, rebelarse y cambiarlo todo para sobrevivir junto a su hijo. La escritora cuenta que decidió escapar asegurándose siempre que no iba a perderle, fue en todo momento su prioridad.

Diferencias y similitudes con la ficción

Obviamente, aunque 'Unorthodox' esté basada en unos hechos completamente rales, hay diferencias respecto a la historia de Deborah Feldman. Por ejemplo, en la serie vemos como Sty se marcha embarazada a Berlín pero en la realidad, Feldman abandonó la comunidad cuanto tenía 23 años pero no se desplazó a Europa; terminó primero alejándose de Williamsburg para acabar en Brooklyn y viajó a Berlín, pero mucho tiempo después. Además, lo hizo con su hijo y es que Deborah tuvo a su bebé antes de escaparse para siempre, mientras que en la serie al niño lo tiene una vez está completamente liberada. Un licencia que permitió a los creadores de la serie plasmar la vida que se ha construido en Berlín, el lugar en el que se originó ese Holocausto tan presente en la religión que rodeada a Sty.

Shira Haas en 'Unorthodox'

Por otro lado, la motivación de Sty y Deborah son distintas ya que mientras que a la protagonista de 'Unorthodox' lo que le mueve es la música, a Feldman fue la literatura y es que su vida cambió cuando empezó a estudiar Literatura en la Universidad de Nueva York Sarah Lawrence, haciéndole creer a su marido que estaba estudiando negocios; en ese instante empezó a conocer lo que era el mundo de verdad, lejos del entorno en el que estaba viviendo hasta entonces. Paralelamente, también hay cambios en una de las escenas más impactantes de la ficción: Deborah Feldman no iba habitualmente rapada. "Me afeité durante un año (...) pero me parecía deprimente, me cansé de verme así", afirma esta, que decidió también.

El cameo de Deborah Feldman

Posiblemente, de lo que muchos posiblemente no se percataron al ver la ficción es que la propia Deborah Feldman participó en uno de los episodios, concretamente el cuarto. En una escena en la que vemos al personaje de Shira Haas en un centro comercial antes de realizar su esperada audición, entre las clientes del lugar se encuentra la protagonista real de esta historia. La propia novelista decidió compartir en sus redes sociales una instantánea de la jornada de grabación en la que vemos a ambas juntas. Posiblemente un momento muy especial para las dos.

Cameo de cameo de Deborah Feldman

¿Segunda temporada?

Visto el éxito de la serie, ¿sería factible la producción de una segunda temporada? Cabe recordar que tras la publicación de "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", Deborah Feldman lanzó un segundo libro autiobiográfico titulado "Exodus", en el que relataba cómo fueron sus viajes en Estados Unidos y Europa y el crecimiento de su hijo. De esta forma, muchos han creído que esta posible segunda tanda de episodios de 'Unorthodox' podría basarse en esta historia. Pues bien, la creadora de la ficción Anna Winger ha dejado claro que por ahora no hay planes para ello debido a los cambios que se hicieron en la serie. "Los flashbacks sí se basan en el libro pero la historia del presente es totalmente inventada", afirma, dejando claro que la divergencia también obligaría a replantear por completo la historia en una posible segunda tanda. Pese a ello, parece claro que nada está cerrado.