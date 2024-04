El problema de la "usurpación de créditos": ¿por qué figuran ocho creadores en 'Operación Barrio Inglés'?

Por Toño García Rodríguez / Alejandro Rodera |

Según el Sindicato de Guionistas ALMA, un creador es "la persona que da lugar a la serie inicialmente con un elevado grado de desarrollo, y que puede o no más adelante formar parte del equipo de guionistas". Sin embargo, esa acepción no ha sido abrazada de forma unánime en una industria audiovisual española en la que las fronteras entre productores ejecutivos, guionistas y showrunners están demasiado desdibujadas. Y el ejemplo más claro de esta perversión del concepto de creador es 'Operación Barrio Inglés', el thriller estrenado en el prime time de La 1 este miércoles 10 de abril.

En un apartado de los créditos que, la ficción producida por Onza y Emociona Media acredita como creadores a Gonzalo Crespo, Pilar Crespo, Virginia Yagüe , Pablo Tobías, Manuel Ríos San Martín , Victoria dal Vera, José Ortuño y Tatiana Mª Rodríguez., una anomalía que esconde un conflicto que, a través de X.

"Pilar y Gonzalo Crespo figuran en créditos como creadores de la serie 'Operación Barrio Inglés' de RTVE. ¿Diseñaron la historia, sus personajes o escribieron una coma de la serie? Adivinad la respuesta", ha publicado Yagüe, que además de guionista es la presidenta de DAMA, la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual especializada en derechos de autor de medios audiovisuales. En respuesta a su propio mensaje, ha compartido otro post en el que ha manifestado estar "deseando escuchar la ponencia sobre usurpación de créditos y el consentimiento tácito que se está dando sobre este tema". "Me la voy a gozar", ha añadido, en referencia a un encuentro de ALMA organizado en Sevilla.

De este modo, Yagüe se ha mostrado crítica con el hecho de que los productores ejecutivos Gonzalo Crespo y Pilar Crespo figuren como creadores junto a los otros seis nombres que sí han desempeñado su labor como guionistas. Desde FormulaTV nos hemos puesto en contacto con Yagüe, quien nos ha insistido en que ni Gonzalo ni Pilar Crespo participaron en el desarrollo creativo de la ficción, cuyo diseño fue encargado directamente a Yagüe a partir de la idea original de Alejandro Torres.

De hecho, la incorporación de Yagüe como coordinadora de guion se remonta a 2018. En aquel momento, se dedicó a sentar las bases de la historia y los personajes junto a su compañero Pablo Tobías. Entre ambos llegaron a dar forma a los dos primeros episodios, pero terminaron desligándose de 'Operación Barrio Inglés' por un viraje en el enfoque que provocó divergencias creativas, su salida y la negativa a firmar esos guiones iniciales.

Tras una etapa de incertidumbre acerca del futuro del proyecto, y una vez atados los cabos contractuales con Yagüe y Tobías, Manuel Ríos San Martín tomó las riendas en 2019 como coordinador de guion y formó un nuevo equipo junto a Victoria dal Vera y Tatiana Mª Rodríguez. Entre los tres confeccionaron una nueva versión de la biblia de la serie y de los tres primeros guiones, más enfocados a "las aventuras y el thriller", pero el desarrollo volvió a detenerse por culpa de la pandemia de coronavirus.

"Esta serie ha tenido un problema: ha sido un desarrollo muy largo, aunque la relación ", nos explica Ríos San Martín, aunque matiza que "la relación con el equipo de Ficción de TVE siempre ha sido muy fluida". Tanto es así que tras la pandemia 'Operación Barrio Inglés' se metió en el cajón hasta que José Pastor, que fue nombrado director de Ficción de RTVE en octubre de 2021, y decidió sacarla definitivamente adelante. Una vez reactivado el proyecto, se produjo otra incorporación al equipo creativo: José Ortuño llegó en otoño de 2022 para hacer ciertos reajustes y participar en los guiones finales.

Finalmente, la serie se grabó entre mayo y agosto de 2023 y, tras ser presentada en múltiples certámenes como Iberseries o el Festival de Málaga, ha visto la luz casi un año después del inicio de la filmación. Así, se culmina un viaje de seis años y seis guionistas, pero no las discrepancias en cuanto a la terminología, ya que Gonzalo Crespo no solo figura como creador, sino que también ha ostentado el título de showrunner.

Acerca de ese conflicto de "usurpación de créditos", como esgrime Yagüe, ha querido arrojar algo de luz Ríos San Martín: "[Gonzalo y Pilar] son los productores que han dado notas sobre la biblia y los guiones, pero que yo sepa no han escrito. Es el eterno debate en el cual ALMA defiende que solo puedes firmar la serie si has escrito".

Respaldo de la profesión

Cristóbal Garrido, guionista de series como 'Días mejores' o 'Fariña', ha querido mostrar su apoyo público al mensaje de Yagüe. "Esto es un cuadro marinero que no se debería tolerar en ninguna producción y menos aún en la tele pública. Un abrazo muy fuerte a los guionistas y a los creadores que escriben. A los otros un gélido saludo y una mirada así como de reojo", ha escrito Garrido en un claro mensaje a todos aquellos productores que se incluyen como creadores sin intervenir en el proceso de creación.

Ya ha ocurrido en RTVE

No es la primera vez que un guionista denuncia la usurpación de su rol como creador en una ficción de RTVE. La cadena pública ya vivió algo similar con la serie diaria '4 estrellas', pues Borja González Santaolalla, que ha participado en proyectos como 'Amar es para siempre' o '#Luimelia', también criticó en sus redes sociales el papel que Daniel Écija había asumido en los créditos finales. "Adivinad cuál de estos nombres no ha escrito ni una sola línea de diálogo", decía junto a una imagen con los nombres de los guionistas. En este mismo hilo, añadía que "solo si escribes puedes ser creador. Solo si escribes puedes ser guionista. Si das notas, opinas o exiges cambios, eres otra cosa. Si no tendrías que salir también en el departamento de vestuario, maquillaje, arte o montaje...", expresó Santaolalla sobre el fundador de Good Mood.