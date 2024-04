David Broncano esquiva en 'La resistencia' las menciones a su fichaje por RTVE

Por Daniel Parra |

Durante la mañana del miércoles 10 de abril, tras varias semanas de reuniones en el Consejo de Administración de RTVE, el ente público aprobó el fichaje de David Broncano para la próxima temporada a razón de 28 millones de euros por un contrato de dos años. Ese mismo día, 'La resistencia' volvió a emitirse en su horario habitual en Movistar Plus+, generando expectativas en los espectadores y en los medios de comunicación por ser la primera entrega tras conocerse la noticia. A pesar de ello, ni Broncano ni el resto de colaboradores hablaron abiertamente del tema.

Carlos Areces, Adriana Torrebejano y David Broncano en 'La resistencia'

Sin embargo,. El primero de ellos se produjo cuando se presentó a Ernesto Sevilla como colaborador para ese programa., aunque Ricardo Castella señaló que sí que había informado al presentador a través de un email., respondió el conductor del espacio, haciendo una clara referencia al aluvión de informaciones vertidas sobre él y a los mensajes que pudo recibir durante todo el día.

Los invitados para la entrega del miércoles 10 de abril de 'La resistencia' fueron Adriana Torrebejano y Carlos Areces, que fueron al programa para promocionar 'Muertos S.L.'. Ya en la entrevista, Areces desveló que el vestuario que llevaba puesto esa noche lo había robado de 'José Mota Live Show'. Broncano le preguntó a Torrebejano si ella había robado algo de alguna serie o programa en el que había participado. La actriz respondió que sí, pero en un proyecto que aún no se ha estrenado y del que no podía dar detalles. "¿Un proyecto de Disney? ¿De Antena 3? ¿Televisión... Canaria?", le preguntó el presentador, amagando con referirse a TVE. Un miembro del público gritó "¡uy!" y Broncano no pudo contener la risa: "Al palo, eh. Casi, casi".

No son las primeras referencias

Desde que se publicó el pasado jueves 7 de marzo que RTVE tenía la intención de contratar a David Broncano para que presente 'La resistencia' en La 1, el presentador y varios invitados han dejado algunas indirectas sobre su llegada al ente público. La primera referencia que se hizo en el programa tuvo lugar durante una de las secciones de Jorge Ponce, que le preguntó a su compañero: "¿Cómo estás con la noticia?". Un miembro del público gritó "'¡La 1!'", y el propio espacio en su cuenta oficial de X acompañó al vídeo con la publicación: "Broncano desmiente la noticia. Habréis visto que ha sido TT todo el día, hoy tenía que pronunciarse". Sin embargo, Ponce pasó a hablar sobre otro tema.

Otra de las alusiones que se han hecho en las últimas semanas al fichaje de Broncano por RTVE tuvo lugar el miércoles 3 de abril, cuando Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz Mas y Pepe Rodríguez, los jueces de 'MasterChef', visitaron 'La resistencia'. Cruz le preguntó al conductor del programa si iría al talent de La 1 como concursante. "No va a venir de presentador, solo faltaba. Qué irónico eres", dijo Rodríguez, y Broncano respondió: "Esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: 'Vaya movida ahora con todo...'".