Ayuso acusa a RTVE de fichar a Broncano a través de "tejemanejes" y "enchufes"

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento de Alcobendas el miércoles 10 de abril, Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado para responder a las preguntas de los periodistas acerca del fichaje de David Broncano y 'La resistencia' por RTVE. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado con rotundidad los "tejemanejes de productoras, de enchufes y de contactos a espaldas de todos los ciudadanos en RTVE" y considera que "deberían darse a conocer".

Díaz Ayuso se pregunta "que, después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública, tienen que ver cómo se realizan, con el dinero de todos los contribuyentes, esas", aludiendo al contrato deque la entidad ha firmado pordel formato de entrevistas. La presidenta manifestó, además, que las intenciones de este tipo de decisiones son

Para la política madrileña, lo que sucede en la televisión pública, "está ocurriendo en prácticamente todos los organismos públicos", pues considera que el Gobierno actual "no respeta nada" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza "todas las herramientas del Estado a disposición de su débil Gobierno, que no tiene los votos suficientes para mantenerse ahí". "Lo han hecho con este contrato, pero lo hacen con otros muchos", ha añadido la presidenta de la capital, que duda, en clara referencia a la polémica con su pareja, si "habría que tener una relación sentimental con alguien del entorno" para que esto fuera "interesante para algunos".

Iñaki López, también en contra

El debate sobre el fichaje de David Broncano en RTVE ha traspasado la esfera política y son algunos los rostros televisivos que han querido compartir su opinión sobre esta decisión. Es el caso de Iñaki López, cuyo comentario no ha estado exento de polémica. El presentador de 'Más vale tarde' ha publicado en sus redes sociales lo que piensa de esta contratación: "La de cosas realmente importantes y urgentes que se pueden hacer con 28 millones de euros de dinero público". Este comentario despertaba una ola de reacciones de usuarios sorprendidos con la posición del presentador.

Javier Olivares responde

Una de las respuestas más destacadas al tweet de López ha sido la de Javier Olivares. El cocreador de 'El Ministerio del Tiempo' no quiso quedarse en silencio ante las declaraciones del presentador. "Con todos los respetos, este tipo de comentarios me resultan un tanto demagógicos. Porque no es una subvención especial: sale de los presupuestos de TVE", escribía Olivares. "Y si la publicidad de TVE no hubiera desaparecido para beneficio de las privadas, daría para diez Broncanos más. E incluso alguna temporada de 'El Ministerio del Tiempo'", afirmaba, lanzando un dardo a la no renovación de su serie. En otro tuit, minutos después, añadía, de manera irónica, que ese dinero podía utilizarse "para sanidad y educación de autonomías que luego dan ese dinero a empresas privadas como Quirón y otros".