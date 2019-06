Suplantan la identidad de Ana Rosa Quintana para conseguir fotos de la boda de Belén Esteban

La boda de Belén Esteban y Miguel Marcos se celebró el sábado 22 de junio de 2019 pero sigue siendo uno de los temas más candentes del mundo del corazón. Y es que al tratarse de una boda tan mediática, algunas personas están tramando cosas inimaginables para hacerse con las fotografías del enlace. Desde hackear el teléfono de la novia hasta suplantar la identidad de una famosa presentadora de televisión: Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Así lo ha contado Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa', desvelando que Terelu Campos fue una de las personas que recibió un mensaje de parte de alguien que se hizo pasar por la presentadora. "Buenas tardes, Terelu. Soy Ana Rosa. ¿Qué tal la boda? ¿Empezó ya? Ya felicité a los novios. Espero que sean muy felices porque se lo merecen", empezaba el mensaje en cuestión.

"Pásalo muy bien en este día tan especial. Me muero por saber cómo le queda el traje. Si puedes pasarme alguna foto, te lo agradezco. Un beso y disfruta de este día", continuaba el mensaje. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se ha quedado atónita al escuchar que le habían usurpado la identidad para conseguir fotos en exclusiva del evento realizado en una finca de Alcalá de Henares. "Yo le deseo a Belén y a Miguel toda la felicidad, pero yo no he enviado ningún mensaje", declaraba Quintana.

A la propia Belén Esteban

Además de la aportación de Joaquín Prat, Antonio Rossi también ha comentado que la propia novia recibió un mensaje similar al que recibió Terelu Campos, pidiéndole en definitiva fotografías en exclusiva de la boda. "Tenía como foto de perfil una imagen de Ana Rosa con su marido", explicaba detenidamente el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'.