María Patiño explica el discurso que leyó en la boda de Belén Esteban y que algunos no entendieron

Durante la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos algunos de los invitados tuvieron la oportunidad de dedicarles unas palabras a los recién casados. Además de Andrea Janeiro y la madre de Belén Esteban, María Patiño fue otra de las personalidades que pronunció un manifiesto lleno de amor y libertad. Aun así, algunos presentes no entendieron muy bien el discurso de la presentadora de 'Socialité', por lo que ella misma lo ha vuelto a releer en su programa.

María Patiño en 'Socialité'

"Yo le pedí a Belén Esteban que quería leer una palabras. Ya las leí hace tiempo en una boda civil que fue televisada", empezó diciendo María Patiño, poniendo en contexto al espectador que no supiera qué es lo que había ocurrido. "Probablemente entiendan por qué Jorge Javier Vázquez dice que el inicio es un poco duro, pero espero que me escuchen hasta el final", advertía la presentadora antes de recitar de nuevo aquellas palabras de Bob Marley.

"Puede que no seas su primero, su ultimo o su único. Ella amó antes y puede amar de nuevo. Pero si ella te ama ahora, ¿qué más importa?", empieza diciendo María Patiño. "Ella no es perfecta, tú tampoco y tal vez los dos nunca seréis perfectos juntos. Pero si ella te puede hacer reír, hacer que pienses las cosas dos veces y puede admitir ser humana y cometer errores, hazla tuya y dale lo más que puedas", añadía la presentadora.

El trasfondo del discurso

"Puede que ella no piense en ti cada segundo del día, pero te dará una parte de su cuerpo que sabe que puede ser roto: su corazón. Así que no la lastimes, no trates de cambiar su forma de ser, no la analices y no esperes más de lo que ella pueda dar", continuaba recitando María Patiño. "Sonríe cuando te haga feliz, hazle saber cuándo te enfurezca y extráñala cuando no esté allí", concluía Patiño su discurso.

Tras simular cómo dio su discurso en el enlace matrimonial de Belén Esteban y Miguel Marcos, María Patiño quiso explicar por qué eligió y pidió recitar esos versos en aquella finca de Alcalá de Henares. "Es la simbología de que una relación de pareja debe de ser siempre libre y no podemos pretender cambiar a la persona con la que decidimos empezar un camino", justificaba María Patiño, muy emocionada.