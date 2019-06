Hackean el teléfono de Belén Esteban y mandan mensajes haciéndose pasar por ella

El vestido de la novia, el menú... Hay veces que uno guarda con especial recelo los detalles de su boda y más si por esconderlos se puede llevar algo de dinero. Sí, hablamos de las exclusivas de los famosos, que suelen mantener siempre en secreto los detalles de sus enlaces para luego poder ofrecerlos al público en alguna revista. No obstante, hay veces que aquello que quieren que no salga a la luz termina por florecer, y es que nunca se sabe por donde puede venir el fallo de seguridad. Y, sino, que se lo digan a Belén Esteban, ya que ha sido nada más y nada menos que su propio móvil.

Belén Esteban, en un fotograma de 'Sálvame'

Según informaba María Patiño desde 'Socialité', esta mañana del 23 de junio ha recibido unos mensajes muy raros desde el móvil de su amiga. Al principio no le ha dado mucha importancia, pero cuando Belén Esteban le ha llamado para decirle que le había desaparecido la App de WhatsApp todo empezaba a encajar.

De momento, no se sabe qué habrá pasado exactamente ni si la persona que ha accedido al móvil de Belén Esteban ha podido ver alguna foto exclusiva del enlace o sonsacar información. Lo que si parece es que no han encontrado solución para recuperar WhatsApp, ya que la propia Belén Estaban ha colgado un mensaje en su cuenta de Instagram donde alerta de los sucedido: "Me han hackeado WhatsApp. Si alguien recibe algún mensaje mío, no soy yo".

Más fallos de seguridad

Uno de los puntos más comentados de la noche fue la alarma que dio Jordi González sobre que algunos camareros llevaban móvil, algo que ha corroborado Belén Rodríguez en 'Socialité', ya que ha desvelado que un joven que trabajaba para el evento les dejó su propio teléfono para consultar en Internet si se había filtrado alguna información de la boda.