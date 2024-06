Por Redacción |

El 4 de junio de 2024, Valeria Ros publicó en X, anteriormente Twitter, algunos de los mensajes que le había escrito Jaime Caravaca, el extrabajador de 'La resistencia' que sufrió una agresión por parte de Alberto Pugilato, señalándole y exponiendo su actitud "misógina" con ella.

Valeria Ros en 'Zapeando'

"Todo mi apoyo a gente que tiene que lidiar con comentarios dolorosos en RRSS y a la cara ya resulta que se acojonan. Parece que no sólo va a por nazis.. Que conmigo no se cruce", escribía la cómica, adjuntando capturas de pantalla de los comentarios de Caravaca.

Sin embargo, tras escribir esto y viendo el alcance de su publicación, Valeria Ros suspendió su cuenta de X y de Instagram. Desde la web de 'Informativos Telecinco' han hablado con ella por lo ocurrido, aclarando por qué se ha apartado de las redes sociales tras esta polémica. "Publiqué mi opinión en las redes de forma visceral, porque entendí que ese hombre reaccionara de esa forma. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, por eso me he quitado las redes, porque parece que dices algo y estás a favor del nazi. Yo no estoy a favor de las agresiones físicas, eso que quede claro", señalaba Valeria Ros.

"Jaime Caravaca no es un buen compañero. No es una persona que esté muy equilibrada y tiene mucho odio dentro. Durante una temporada le dio por meterse conmigo sin venir a cuento. Los ataques continuados hacia mí reflejan que no está bien de la cabeza, porque no es normal. Eso no era un chiste", insistía la también concursante de 'Tu cara me suena'.

Miedo a perder trabajo

Tras la polémica, Valeria Ros ha afirmado que se ha tomado "un descanso" de las redes sociales por el "miedo de que no me salga más trabajo, me bajen los seguidores...", dejando claro que no le parece justo que las agresiones verbales queden impunes. "¿Hasta dónde se puede poner el límite de lo que se dice en las redes sociales?", se preguntaba.