El pasado jueves 17 de marzo, 'Zapeando' resolvió una duda de la que muchos seguidores del formato se habían hecho eco en redes: ¿qué había ocurrido con Valeria Ros? La colaboradora llevaba varios días sin aparecer en plató y, por ello, intervino por videollamada para responder a la cuestión. Por entonces, la vasca solo pudo desvelar que se encontraba embarcada en otro proyecto profesional que, ahora, ya se ha concretado algo más: Ros será la presentadora del primer reality show español de HBO Max, al estilo de 'La isla de las tentaciones'.

Valeria Ros habla de su nuevo proyecto profesional en 'Zapeando'

Según ha informado Yotele, la colaboradora de 'Zapeando' se encuentra en plena grabación de este nuevo formato, la cual se está llevando a cabo en secreto en algún punto de Sri Lanka. En esta nueva apuesta de la plataforma, sus participantes tienen como objetivo encontrar pareja en unos enclaves de ensueño, premisa muy similar a la del formato de parejas de Telecinco que debutó ante los espectadores a principios de 2020. No obstante, a pesar de la similitud en cuanto a su esencia, este reality show promete contar con otra serie de detalles que lo diferenciarán de espacios como 'La isla de las tentaciones', aunque por el momento se desconoce su mecánica.

El proyecto arrancó con el título de 'Bad girls', el cual fue finalmente descartado y está a cargo de Warner Bros ITVP, productora responsable de formatos como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', 'First Dates' o 'Veo cómo cantas', además de las apuestas actualmente en desarrollo como el programa de comedia 'True Story España', con Ana Morgade y Arturo Valls al frente, o la serie basada en la vida de Encarna Sánchez. Asimismo, el formato, que puso punto final a su casting hace varias semanas, se ha convertido en una gran apuesta de Ros en su carrera profesional, al ser su debut como presentadora en una plataforma de streaming, tras formar parte de la historia de programas como 'LocoMundo' y 'Late Motiv', en Movistar; 'Central de cómicos' y 'CCNews', en Comedy Central; y 'Lo siguiente', en Televisión Española.

"Me va a llevar al exitazo"

Varios días antes de que saltara la noticia, Ros intervino en 'Zapeando', sin poder dar demasiados detalles sobre su nuevo proyecto profesional. Por entonces, sus compañeros, atentos a sus redes sociales, apuntaban a que la vasca se encontraba en "algún país exótico", dadas las imágenes que había publicado en Instagram. "Estoy en un sitio increíble haciendo un proyecto que yo creo que me va a llevar al exitazo. No creo que más que 'Zapeando', porque ya sabéis que sin vosotros, no soy nadie, pero no puedo decirlo por contrato", bromeó Valeria, ante un Dani Mateo que era muy consciente del silencio obligado de su compañera, cuya nueva aventura ya ha comenzado a salir a la luz, y en la que, como confesó la vasca en el programa de la Sexta, también está acompañada por su pequeña Federica.