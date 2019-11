El importante discurso de Melendi en 'La Voz Kids': "Las veces que he ganado no he aprendido nada"

Los coaches de 'La Voz Kids' tienen una tarea muy complicada durante la fase de las batallas, y es despedir a dos de los talentos que se enfrentan en ella. Solo uno puede continuar de su mano en el programa, y es por eso que deben sopesar muy bien la decisión que van a tomar antes de anunciarla. Por si no fuera lo suficientemente duro tener que despedir a dos artistas, se suma el hecho de que se trate de niños, a los cuales se encargan de explicar que el concurso es tan solo una experiencia más en sus vidas, no necesariamente decisiva.

Melendi en 'La Voz Kids'

Melendi, Rosario Flores, David Bisbal y Vanesa Martín cuidan mucho la manera de comunicar sus decisiones a los jóvenes. Sonado ha sido el discurso que Melendi ha realizado en la segunda noche de batallas, antes de anunciar a tres de sus artistas cuál de ellos continuaba en el concurso. "Como dice Bisbal siempre, ni pasar de ronda en este programa ni ganarlo siquiera os garantiza nada", expresaba el asturiano.

Lección de vida

"Yo personalmente las veces que he ganado nunca he aprendido nada. Las cosas que me han hecho crecer como artista y como persona siempre han sido los obstáculos en el camino", anunciaba este. Unas palabras que rápidamente han sido aplaudidas por sus compañeros y el público presente en el plató. "La pura verdad", reconocía la también coach Vanesa Martín.

Así, y dejándose llevar por el corazón, nombró a Alan como el ganador de la batalla a tres que se había librado entre este, Pablo y Marcos. "Nos vamos a decantar por la persona que creemos que mejor lo ha hecho encima del escenario, que más lo ha disfrutado", expresaba el intérprete de "Besos a la lona", asegurando que cuando las personas disfrutan de lo que hacen automáticamente hacen disfrutar a los demás.