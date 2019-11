Rosario Flores y David Bisbal, enfrentados en 'La Voz Kids' por el robo de Irene: "Esto es tongo, hombre"

La incorporación del robo a 'La Voz Kids' está dejando momentos para el recuerdo en el programa, y es que con esta opción los coaches pueden hacerse con alguna de las voces que sus compañeros no eligen en las batallas. Eso sí, deben ser lo suficientemente rápidos para que otro coach no se les adelante y le robe al artista que quieren llevar a su equipo, justo lo que le ha pasado a Rosario Flores con David Bisbal en la primera actuación de la segunda noche de batallas.

David Bisbal en 'La Voz Kids'

Le tocaba el turno a Vanesa Martín y Laura, Irene y Miguel, tres de sus talentos, se encargaron de llenar el escenario de ritmo interpretando "How Deep is Your Love", de Calvin Harris y Disciples. Y aunque la decisión no fue fácil para la de Málaga y Pastora Soler, que ejerce de asesora de la misma, terminaron optando por la voz de Laura para continuar a su lado en el concurso, dejando a la suerte del resto de coaches el futuro en el programa de los otros dos artistas.

Rosario Flores parecía tenerlo claro desde un primer momento. "Voy a robar, voy a robar", le aseguraba a su hermana en voz alta. Sin embargo, sus planes se truncaron cuando la voz de Eva González anunció el inicio del tiempo de robo y David Bisbal, a la velocidad de un rayo, pulsó el botón y le arrebató a su compañera la oportunidad. "Esto es tongo, hombre", espetaba Rosario Flores ante la cámara, asegurando que este había pulsado el botón antes de que la presentadora terminara de decir la frase con la que se iniciaba el tiempo de robo.

Una estrategia eficaz

"David ha sido muy estratega, porque vosotras habéis dicho que ibais a robar, él se lo ha callado", apreciaba Eva González. "María me ha dicho: '¿Tú has visto Cars? ¿Conoces a Rayo MacQueen? Pues así te quiero'", expresaba el de Almería, que acudía con su asesora Niña Pastori al encuentro de Irene, la voz por la que ambos coaches se habían enfrentado.