'Valle Salvaje' recibirá a un fantasma del pasado y complicará el ascenso social de José Luis

La relación de Alejo y Luisa estará en jaque y la Santa Hermandad tendrá claro quién robó la talla.

Por RedacciónPublicado: Domingo 26 Octubre 2025 13:39 (hace 6 horas)

En la última semana, 'Valle Salvaje' tan solo pudo emitir cuatro episodios debido a que el viernes no hubo emisión por la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. La semana del 27 de octubre será similar para la ficción producida por Bambú, ya que el miércoles 29 se ausentará de la parrilla por la retransmisión del funeral de estado por las víctimas de la dana.

'Valle Salvaje' retomará sus tramas el lunes 27 de octubre con su episodio 283. Alejo intentará hablar con Luisa tras ser alertado por Atanasio, pero ella lo desarmará, pues está decidida a regresar a casa de sus hermanos. Mientras tanto, en la Casa Grande, Victoria se encontrará con un fantasma del pasado que ha vuelto de entre los muertos.

Un día después, en el episodio 284, Victoria soportará el cabreo de José Luis tras regresar tarde al palacio. Se mostrará dócil y cariñosa con él por una razón que se guarda. Esa misma noche, Alejo se presentará ante Luisa con una pregunta que podría dar un giro a la relación de ambos.

¿Cómo acabará la semana?

Después de la ausencia del miércoles 29 de octubre, el jueves 30 se verá el capítulo 285. En él, Pepa recibirá una noticia muy amarga. Entre tanto, Luisa se encontrará en el momento más importante de su relación con Alejo. Por otro lado, la Casa Grande hará frente a la Santa Hermandad, que se personará por el robo de la talla con una idea muy clara de quién ha cometido el delito.

Para terminar, el viernes, en el episodio 286, Bárbara le negará a Leonardo que tuviera intención de suicidarse, pero sí le pedirá que no se vuelvan a ver más, ya que siente que necesita alejarse de él para volver a ser feliz. La aparición de Dámaso le romperá los esquemas a José Luis, dado que temerá que no le beneficie a la hora de alcanzar ese ascenso social que don Hernando le prometió.

