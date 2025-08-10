FormulaTV
'Valle salvaje' vivirá el "sí, quiero" de José Luis y Victoria y desatará la cólera del duque

Bárbara desvelará a Leonardo e Irene que está al tanto de su relación y Adriana descubrirá la clave para salvar a Rafael.

Por RedacciónPublicado: Domingo 10 Agosto 2025 18:57 (hace 2 horas) | Última actualización: Domingo 10 Agosto 2025 19:29 (hace 1 hora)

'Valle Salvaje' arranca su segunda semana de agosto con una cita decisiva para sus espectadores y para los propios personajes: la boda de Victoria y José Luis. La unión del duque y la que fuera su amante promete afianzar su poder, a pesar de lo cual tanto Mercedes como Bernardo se vieron obligados a actuar como testigos del enlace.

De hecho, la pareja por fin se darán el "sí quiero" en el episodio 230 que verá la luz este lunes 11 de agosto y que dará el pistoletazo de salida a una semana en la que 'Valle salvaje' desaparecerá de la parrilla el 15 de agosto, con motivo del festivo nacional. Matilde instará a Atanasio a guardar silencio sobre la verdad del valle, algo que podría irse al traste al estar frente a Adriana.

José Luis y Victoria se dan el "sí, quiero" en 'Valle salvaje'

El martes 12 de agosto, José Luis montará en cólera ante la revelación de Victoria en el episodio 231, aunque todo apunta a que no será precisamente el más perjudicado. Bárbara reconocerá ante Leonardo e Irene que está al tanto de su idilio, mientras que Adriana le pedirá un importante favor a Atanasio.

¿Cómo acabará la semana?

El episodio 232 que verá la luz el 13 de agosto, traerá consigo la amenaza de José Luis a Rafael: deberá atenerse a las consecuencias por lo que ha hecho a su familia. Atanasio, por su parte, se lo jugará todo buscando las pruebas acerca del legítimo dueño de Valle Salvaje. En medio de las tensiones, Alejo preparará una sorpresa para Luisa.

'Valle salvaje'

'Valle salvaje' cerrará la semana el jueves 14 de agosto, en la víspera del festivo nacional, con la emisión del episodio 233, en el que Úrsula se quedará sin armas al descubrir que tanto Victoria como el duque son conocedores de la relación que existe entre Adriana y Rafael. De hecho, su padre ya tendrá decidido el brutal castigo por su afrenta, aunque Adriana podría tener por fin la clave para salvar al amor de su vida.

