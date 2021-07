Un curioso incidente ha sorprendido a los usuarios de Twitter durante el mediodía del martes 13 de julio. Las cuentas en dicha red social de varios programas de laSexta (así como la cuenta de la cadena en sí) han sido víctimas de un hackeo que ha dejado varios mensajes ofensivos, desconcertantes y, en todo caso, irreverentes. Pese a que no han tardado en ser borrados, los usuarios no han tardado en capturar y dejar constancia de la situación.

'El intermedio', uno de los programas afectados por el hackeo

"Última hora: me acabo de follar a tu madre. ACAB", rezaba uno de los tuits más repetidos, presente en las cuentas de programas como 'El intermedio' o 'El objetivo'. El malsonante mensaje, que incluía un acrónimo generalmente utilizado para protestar contra los abusos policiales ("all cops are bastards") sorprendía a los seguidores de los formatos de la cadena de Atresmedia.

Otro curioso tuit que aparecía en cuentas como las de 'Al rojo vivo' o 'laSexta noticias' rezaba: "Muere el presidente mi puta casa y lo reemplazan por Paco Sanz. Free Paco Sanz", junto a una foto del conocido estafador que, durante años, se llenó los bolsillos con donaciones recibidas por una enfermedad que, realmente, no padecía. En la cuenta de laSexta podía leerse también el mensaje: "¡Viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley!", haciendo mención al usuario del partido de ultraderecha Vox.

Parece que han haqueado las cuentas de El Intermedio, el Objetivo y La Sexta! ??????? pic.twitter.com/uqABRKZLCP — Ferro (@Ferronimo_) July 13, 2021

Aquí el de La Sexta pic.twitter.com/BsLKpOaFk0 — Ferro (@Ferronimo_) July 13, 2021

"Nos tenía que tocar a nosotros"

Los mensajes, divertidos para muchos de los usuarios y ofensivos para otros, fueron rápidamente eliminados. Poco después, la cuenta oficial de laSexta se pronunciaba sobre la situación: "Tanto informar sobre hackers... nos tenía que tocar a nosotros. En laSexta hemos sufrido un ataque en nuestras cuentas de redes sociales, pero ya está solucionado. La investigación y la denuncia están en marcha".