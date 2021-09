La verdad sobre la polémica de los cachés del concierto homenaje a Àlex Casademunt

El fallecimiento de Àlex Casademunt en marzo de 2021 en un accidente de tráfico supuso un gran golpe para su familia, sus amigos y todos sus excompañeros de 'Operación Triunfo 1', así como también lo fue para todos los amantes de su música. Poco después de su partida, se anunció un concierto homenaje que iba a ser en un principio el 24 de julio de 2021. Tras posponerlo al 24 de septiembre de 2021 a causa del coronavirus, el evento ha acabado siendo cancelado por completo.

Àlex Casademunt

Desde entonces, se ha hablado mucho de los motivos por los que finalmente no se ha realizado, pero la polémica ha tomado más relevancia desde que María Patiño señaló en 'Sálvame' que David Bustamante había solicitado 4.000 euros por adelantado para que se le incluyera en el cartel. Esta información ha provocado que tanto Joan Casademunt, hermano de Àlex, como Dani Skavia, responsable de Sonogrand Music, la discográfica que organizaba el concierto, desmintieran en rotundo lo que se ha especulado sobre los cachés de los cantantes que iban a participar en el homenaje.

"Lo que están diciendo de Bustamante es mentira", aseguraba Skavia en Semana. "Ninguno de ellos ha pedido caché. Al no ser benéfico, se les ofreció a todos algo simbólico que variaba dependiendo de quién era y de su agenda. Muchos de ellos, por no decir todos, se negaron a recibirlo. Casi todos querían donarlo a la hija de Àlex Casademunt, pero la familia tampoco ha querido", añadía también. "Todos se han implicado. Es muy injusto que ellos queden como los culpables", sentenciaba el responsable de la discográfica.

Natalia, muy dolida

A raíz de todo el revuelo, Natalia Rodríguez fue entrevistada por una reportera de Gtres en la presentación de "Fuimos canciones", donde se sinceró sobre todo lo que estaba ocurriendo. "Yo solamente digo que lo que estoy viendo me está dando pena, porque no es justo todo lo que se está diciendo. Lo que sí sé, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, es que había muchos artistas, no solo mis compañeros. Pero con mis compañeros lo hablamos e íbamos a donar todo el dinero que pudiéramos a esa niña", explicaba, refiriéndose a la hija del cantante.

"Yo lo que quiero es que estemos unidos, que le demos ese homenaje que se merece, sin que haya gente detrás, algo que sea de verdad, íntimo. Ojalá se le haga ese homenaje a Àlex. Me parece muy triste y muy feo que se lleve a esto a una polémica", recalcaba, insistiendo en que sería necesario organizar algo de forma desinteresada para recordar al artista.