La verdadera razón por la que 'The Crown' acabará con su quinta temporada

'The Crown' quedará como el retrato de la isabelina monarquía británica del siglo XX, ya que, en el momento en que la ficción de Netflix empiece a fisgar en la época contemporánea, será cuando llegue su fin. Por lo tanto, las controversias más recientes no serán exploradas por el guionista Peter Morgan, que ha decidido explicar por qué ha querido terminar su obra maestra en la quinta temporada, sin cerrar la puerta a un futuro regreso.

Olivia Colman en la tercera temporada de 'The Crown'

"Tiene que haber distancia". Esa es la principal razón que ha llevado a Morgan, cuyo plan original contemplaba seis entregas, a dar carpetazo al proyecto con la quinta entrega. "No puedes examinar del todo eventos que sucedieron ayer. Tiene que haber una distancia de diez o veinte años, y en algunos casos algo más," aseguraba el creativo a Daily Mail, en unas declaraciones en las que también ha anticipado que el final de la última temporada será "explosivo".

En ese momento, 'The Crown' se adentrará en el nuevo milenio de la mano de Imelda Staunton, que sustituirá a Olivia Colman de la misma manera que sucedió con Claire Foy en su momento. Sin embargo, ese desenlace no se rodará hasta 2021 o 2022, por lo que todavía habrá que esperar para despedirse de estas intrigas dinásticas, que antes regresarán con una cuarta temporada en la que Gillian Anderson dará vida a Margaret Thatcher.

Más interesado en el pasado

Aunque ahora está centrado en el rodaje de la cuarta entrega y el desarrollo de la quinta, Morgan no descarta volver a sumergirse en el mundo de 'The Crown' más adelante. No obstante, su interés no reside tanto en el presente: "No lo sé todavía, pero puede que vaya más atrás en el tiempo, quizá antes de esta reina." De hecho, el guionista ha calificado los tiempos actuales de "turbulentos" para la familia real, por lo que en el caso de retomar su celebrada serie, lo más probable es que tienda a las raíces antes que a los dramas recientes.