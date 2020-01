'The Crown' terminará con su quinta temporada, que estará protagonizada por Imelda Staunton

'The Crown' no llegará tan lejos como se esperaba. Tras la buena recepción a su cambio de elenco, que supuso la transición del reinado de Claire Foy al de Olivia Colman en la tercera temporada, el guionista y creador Peter Morgan ha desvelado que la quinta entrega será la última. Además, esa tanda de episodios, en la que ya está trabajando junto a su equipo, supondrá otra renovación del elenco, introduciéndose en el siglo XXI por el camino.

Imelda Staunton en la saga "Harry Potter"

Como ha anunciado Netflix a través de Twitter, la nueva monarca británica será Imelda Staunton, confirmando los rumores que en noviembre del año pasado apuntaban a la actriz londinense, conocida por dar vida a Dolores Umbridge en la franquicia "Harry Potter", para suceder a Colman. De esta manera, Staunton contará con el ciclo más breve, aunque se declara fan incondicional de la serie: "Me ha encantado ver 'The Crown' desde que empezó. Como actriz, fue una maravilla ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaban algo único a los guiones de Peter Morgan."

"Tengo el honor de unirme a un equipo creativo excepcional y de llevar 'The Crown' a su conclusión," concluye la intérprete, que estuvo nominada al Oscar en 2005 por su trabajo en "El secreto de Vera Drake" y cuenta con un amplio bagaje en el ámbito teatral. Pero antes de este cambio, tendremos que ver la cuarta temporada, cuyo rodaje ya está en marcha, y que contará con los fichajes estelares de Gillian Anderson y Emma Corrin, que encarnarán a Margaret Thatcher y la princesa Diana, respectivamente.

La razón del desenlace

Hasta este momento, Morgan había mantenido que 'The Crown' duraría seis temporadas, lo que supondría tres ciclos de dos temporadas cada uno. Y aun así, la decisión ha sido tomada por el propio guionista, como indican las declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter: "En primera instancia, imaginé que 'The Crown' duraría seis temporadas, pero ahora que hemos empezado a trabajar en las tramas de la quinta temporada, me ha quedado claro que ese es el momento y lugar perfecto para parar."