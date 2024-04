Verónica Dulanto: "No es bueno tener querencia a los programas, porque cuando les coges cariño, van y terminan"

Por Daniel Parra |

El pasado lunes 8 de abril, Cuatro estrenó 'Tiempo al tiempo', el nuevo programa de Unicorn Content presentado por Mario Picazo y Verónica Dulanto. El meteorólogo ha vuelto a Mediaset tras once años con un proyecto en el que trata temas como el clima, la salud, la alimentación y la ciencia a través de reportajes y conexiones en directo con distintos periodistas. Picazo estará acompañado de Dulanto, que ha pasado de 'Cuatro al día' a este formato donde, junto a Alfonso Egea, aborda noticias de actualidad, sucesos y denuncia social.

Mario Picazo y Verónica Dulanto en la rueda de prensa de 'Tiempo al tiempo'

, como la entrenadora de celebrities Crys Dyaz, los chefs Begoña Rodrigo Nino Redruello , la activista Olivia Mandle, el doctor David Callejo o los científicos Ricardo Díaz y Alfredo Corell, entre otros. Hemos hablado con Verónica Dulanto para que nos explique. Además, la presentadora se sincera

¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

Ya sabes cómo va la tele, a veces es bastante frenético el ritmo. La verdad es que si miro atrás, no estoy aburrida, no.

Ha sido un año de muchos cambios.

Totalmente. Llegué a 'Cuatro al día' en septiembre, además con todo lo que ha conllevado 'Cuatro al día', madre mía. Entre mi compañero Fernando Díaz de la Guardia, lo que ocurrió, que todavía sigue de baja... En fin, muchos cambios entre medias, que han sido siete meses, que no sabía ni cuánto tiempo llevaba porque lo había perdido ya de vista. Siete meses voy a estar en 'Cuatro al día', también una experiencia magnífica, pero ahora un nuevo reto, de viernes a lunes. Así que no me va a dar tiempo a nada, a pensar nada.

¿No hay sentimientos encontrados?

No. ¿Sabes qué pasa? Que el equipo es el mismo, con lo cual los cambios son prácticamente mínimos en cuanto a la gente que ya conoces, has hecho el equipo. Porque claro, llegar a un equipo nuevo como cuando llegué en septiembre sería empezar de cero otra vez. Ahora, por lo menos, eso no va a suceder. El equipo es el mismo, a Mario le conocía, no de una amistad profunda, pero es alguien para mí conocido de hace tiempo, y es una maravilla poder empezar a trabajar con él. Con lo cual, no, sentimientos encontrados, no. Prefiero compartimentar, ponerle fin a esto y empezar lo otro, y ya está. Estoy un poco más pragmática, porque no es bueno tener querencia a los programas, porque cuando les coges mucho cariño, van y terminan. Entonces, ¿qué hacemos? Estaríamos todo el día llorando.

¿Vas a salir a la calle en algún momento?

En principio, no. O sea, en este formato está previsto tener algún reportero en la calle, y luego con Alfonso, que me parece maravilloso. Yo a Alfonso Egea lo amo, y creo que vamos a hacer un buen tándem para poder contar rápido también la actualidad, porque no vamos a tener ni una mesa, ni colaboradores, ni nada. Entonces va a ser entre él y yo, más reportajes, más directos.

¿Y cómo llevas no tener colaboradores ni una mesa?

Realmente un formato así, tal cual, no lo he hecho. Siempre hemos estado en 'Ya es mediodía' en una mesa, con colaboradores, o sea, el formato siempre ha sido más o menos el mismo. Esto es otra cosa, esto es de pie, no hay colaboradores, y los focos a tu persona, eso siempre (risas). Con lo bueno y con lo malo.

¿Tuviste clara la despedida de 'Cuatro al día'?

Ya me tocó cerrar 'Ya es mediodía' circunstancialmente a mí también, que digo: "Vaya, hombre" (risas). Y no quiere decir nada esto. 'Cuatro al día' es verdad que la gente que lleva desde el principio cinco años, entiendo que tienen una pena que se mueren. Son muchos años, mucho tiempo, y claro que les ha dado tiempo a coger ese amor y ese cariño al formato. Yo cuando empezaba a tenérselo, se acaba, con lo cual por ahí ya está, corazón partido, pero a otra cosa mariposa. Esto es así. Como digo, no se puede tener mucho cariño a los programas.

Nombrabas antes a Fernando Díaz de la Guardia, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él...

Sí. Fernando para mí ha sido un descubrimiento. Yo no lo conocía, me acuerdo perfectamente el día que aquí en el parking le llamé: "Bueno, eres mi compi nuevo. ¿Qué tal? Cuéntame un poco". O sea, que recuerdo perfectamente la llamada aquí en el parking. Y ha sido un descubrimiento, es un tipazo. Tenemos a Mario, tipazo, y luego está Fernando de la Guardia, tipazo también. Es un profesional increíble y creo que ha tenido muy mala suerte con esto que le ha ocurrido. Y hablamos, no te digo cada día, pero tres veces a la semana, seguro. Sí, sí porque creo, además, que no es agradable, no lo está pasando bien.

Además, con la incertidumbre de no saber cuándo te vas a poner bien... está todavía peleando por pequeñas cositas, que si recupera la movilidad del ojo y parte de la boca. Y me da mucha pena, primero por no haber acabado este proyecto juntos, que para eso empezamos los dos juntos y teníamos que haber terminado juntos. Y en la despedida sí que me acordé mucho de Fernando, y por supuesto tuvimos unas palabras para él. Y me llevo un amigo, al margen de que la vida nos vuelva a juntar o no, me llevo a un amigo. Buenísima persona Fernando, y una pena.

Mónica Sanz, Fernando Díaz de la Guardia y Verónica Dulanto en 'Cuatro al día'

¿Eres de las que estaba atenta al tiempo?

Sí por las aplicaciones, no tanto en la sección del tiempo, en el telediario y demás, pero sí. Yo cada día la miro, cada día digo: "Voy a ver la semana, cuál es la previsión". Pero más que nada para saber cómo vestirte, si tienes planes y te los fastidia o no... Entonces sí que cada día es verdad que tengo como ese hábito ya de mirar el tiempo, de qué es lo que va a hacer.

¿Y le has preguntado ya a Mario Picazo?

No, no se lo he preguntado todavía. Llegará, llegará. Ahora en mayo llegan muchos eventos, tengo la comunión de mi hija, ahí ya verás tú. Cuando se vaya acercando la fecha le voy a freír, sí. Pero vamos, encantada con Mario.

Si hubiera que sustituir a Mario Picazo porque se pone malo, ¿te ves tú en esa labor?

Sí, sí, no como la chica del tiempo, porque me ha parecido siempre, de verdad, un poquito difícil. Tienes que tener conocimientos, esto que siempre hemos hablado de: "¿Cómo haces con el mapa sin mirar y estar señalando?". Eso ya me parece difícil. No tanto ese contenido, pero sí más de reportajes, de cosas curiosas de enseñarle al espectador. Pues esto puede pasar, claro, es que se puede poner malo Mario, o me puedo poner mala yo. Pueden pasar mil cosas, a las pruebas me remito con Fernando. Entonces hay que estar preparado.

¿Vais a coincidir mucho en plató?

No. Llegará el momento en el que Mario nos dé paso, pero en el mismo espacio digamos, a Alfonso y a mí, y nosotros empezaremos con lo nuestro hasta el final. Pero no vamos a interactuar, en principio, él conmigo ni yo con él. Es un poco raro, pero yo lo veo como dos programas en uno, que aunque mi sección va a ser más corta, el peso lo va a llevar Mario que tiene más contenido, más cosas que contar. La franja mía va a ser más pequeñita, hacia el final.

¿Vas a agradecer alejarte de la política?

Sí, sin duda. A ver, esto es como en todo, no se puede ser experto en todo y no te puede gustar todo en la vida. Yo creo que al final hay que intentar también sacar lo mejor de uno o donde uno es fuerte. No es algo que me haya apasionado, ya hasta he intentado en mi caso, salvar los muebles, pero no es mi fuerte, no es lo mío. Lo mío es más otro tipo de contenido. Quitando eso, me veo en casi todo, en corazón, en cosas sociales, en actualidad... Lo que tú quieras, pero ese campo se lo dejo a Ana Terradillos.

¿Te gustaría compaginar este programa con otros proyectos?

Sí. Me gustaría hacer algo de entretenimiento, fíjate.

¿De corazón?

Por ejemplo, ¿por qué no? Ya tuvimos aquella experiencia en verano y me lo pasé super bien. No me importaría algo más fresquito, un concurso, un reality, un talent... Algo de ese campo que no he tocado no me importaría, creo que me lo pasaría bastante bien.

Presentas las galas de Nochebuena.

Sí, las galas están ahí, en el horizonte. Este sería el tercero. Estamos en abril, hasta octubre que es cuando se graban, Dios dirá. Hombre, yo encantada, yo ya feliz. Me lo pasé el primer año con Jesús Vázquez muy muy bien, fue una experiencia magnífica, y este año con Christian Gálvez. Y lo que te digo, como no tiene nada que ver, es totalmente diferente, pero en el que me sentí muy cómoda y me gustó mucho.

Verónica Dulanto en la rueda de prensa de 'Tiempo al tiempo'

¿Te ves en un 'Gran Hermano', por ejemplo?

Pero no en la casa, eh (risas). No, no, en la casa, no. Presentando, el debate... Ahí lo dejo. Formo parte ahora de la cadena y estoy abierta, evidentemente a proyectos, y entiendo que también ellos conocen mi perfil, y digo yo que irán canalizando a proyectos que vayan contigo.

¿Hay algo que no te guste o donde no te veas?

No, quitando la política pura y dura, no. No, porque, además, como creo que más o menos, no en poco tiempo, he ido tocando varios palos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo bueno es que puedo ser bastante versátil. Que hay gente que está en entretenimiento y no le ves haciendo un tema de actualidad, por ejemplo, te choca, te chirría. Lo bueno es que yo creo que más o menos me gustan muchas cosas, y lo que he podido defender lo he hecho, creo, de la mejor manera posible, tanto corazón, como actualidad, reporterismo, en la faceta más seria, en la faceta más divertida...

Por ejemplo, cuando estuve seis años en 'En el punto de mira', la gente que no te conoce, como te tocaba hacer ese papel, es como que la gente pensara que no se podía hablar, o que era una tía inaccesible, borde, altiva. Madre mía, qué equivocados estáis, es que no tengo nada que ver. Que tengo mi carácter, que cuando me tengo que poner en mi sitio, me pongo, lo que pasa es que ese carácter no lo saco a pasear todos los días a todas horas.

¿Qué perfil crees que vas a mostrar en 'Tiempo al tiempo'?

Mira, hay muchas veces, es verdad, que depende del contenido, va o tan rápido o una escaleta tan así que tampoco te da tiempo a mostrarte un poco como eres tú, pues con tus opiniones... Yo soy una tía que me considero espontánea, me equivoco mil veces, pero prefiero eso a ser una persona hierática o una inteligencia artificial. A través de esos reportajes empatizo bastante con la gente, me llevo los problemas a casa y le doy vueltas. Me pongo mucho en la piel del de enfrente, entonces no sé si puedo por ahí mostrar empatía, ayuda... No sé, que la gente diga: "De verdad le interesa". Que no es que no es un papel ni es un postín, sino que me interesa lo que me están contando y que lo sufro. A mí las injusticias, los sufrimientos de la gente, me tocan. En esto sí que en la medida de lo que podamos hacer pretendo mostrar esa faceta, esa cara, pero que no es ninguna cara, es que soy yo así.

¿Llevarías mal convertirte en un personaje? Que, de repente, eres noticia y saltas a la prensa del corazón.

No me gustaría. Estoy en un punto muy bueno, que es evidentemente la visibilidad o trabajar en la tele, que tiene que te reconozca más la gente. Pero estoy en un punto muy bueno, que sientes el cariño, la gente te reconoce, pero también muy tranquila, puedes hacer tu vida perfectamente sin ningún miedo a nada. Es que yo diferencio mucho entre una persona famosa y conocida. Yo creo que el concepto de famoso es otra cosa; Belén Esteban es una persona famosa. Yo soy conocida por mi trabajo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. De momento, no pretendo ser carne de cañón de ninguna portada.

Hablando de la inteligencia artificial, Mediaset ha dado un paso adelante creando la primera presentadora para un espacio de Supervivientes. ¿Cómo recibiste esa noticia? No sé si os sentisteis un poco amenazados por ello.

Yo, cuando leí el titular y leí la noticia, me sorprendió, precisamente porque estamos en un gran medio de comunicación como es esta casa. Entonces sí que me chocó. Si es para cosas puntuales en las que nadie se sienta amenazado y con un fin muy concreto, vale. Ahora bien, si el futuro de esto va a ser que vamos a acabar con todos los presentadores, presentadoras, cámaras, personas físicas para ser suplantados por la inteligencia artificial, a mí no me parece bien, ya está. Pero sí que me chocó. El miedo que te crea es esto, ¿es un experimento que luego va a hacerse más grande? ¿O no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Y sí que lo comentamos, aquí la gente lo comentó, entre nosotros, y en general creo que no cayó muy bien.

Llevas siete meses con 'Cuatro al día', donde has competido con Ana Rosa Quintana y con Sonsoles Ónega, y ahora vuelves a hacerlo. ¿Cómo llevas competir con gente que ha sido tu maestra, como Ana Rosa, y con Sonsoles con la que también trabajaste?

Al principio nos causó mucho impacto, porque no entendíamos cómo íbamos a competir nosotros mismos contra nosotros mismos. Luego ya es verdad que te tranquilizas, porque al final ni la cadena es la misma ni el público es el mismo. El contenido a veces se comparte un poquillo, pero yo creo que con este cambio sí que, en realidad no vamos a sentir esa competencia, porque creo que son la noche y el día los programas. En este momento sí que tienes esa cosa de: "Jolín, es que lo dan ellos, lo damos nosotros...", me da igual que sea Sonsoles Ónega, que Ana Rosa Quintana, que quién sea, es la repetición continua del contenido.

Yo creo que con esto, aunque estamos en esa franja otra vez, yo lo que no sé es de dónde vamos a captar público, esa es también mi intriga, porque el contenido es muy diferente. Yo creo que el público de ahora de 'Cuatro al día' no va a ser el de 'Tiempo al tiempo' creo yo, pero que a lo mejor me puedo equivocar, no tengo ni idea, pero lo veremos entonces. Yo creo que ya se ha normalizado esta competencia, digamos, dentro de la casa, entre Unicorn con Unicorn, ya lo tenemos asimilado y normalizado.