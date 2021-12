El suicidio de la gran actriz Verónica Forqué ha sido algo devastador para el mundo de la interpretación y un golpe de realidad para aquellos que todavía consideran que la salud mental no es tan relevante como la física. Muchísimos artistas han recordado a la intérprete de 'Pepa y Pepe' y en 'El hormiguero' también han querido dedicarle un emotivo instante aprovechando la visita de Javier Cámara y la presencia de Antonio Resines en el plató.

Verónica Forqué en 'El hormiguero'

"La primera vez que Javier Cámara salió en la televisión fue en un papel muy pequeñito haciendo de camillero en un capítulo de 'Eva y Adán, agencia matrimonial'. En esa serie compartía escena con Antonio Resines y Verónica Forqué. Todos en esta mesa la conocíamos mucho y Antonio de los que más porque hizo muchas películas con ella", explicaba Pablo Motos, mostrando la imagen de aquella desternillante escena.

"Me alegro muchísimo que nos des la oportunidad de pedir un fuerte aplauso a la memoria de Verónica Forqué", decía Resines al recordar a la artista que se quitó la vida el 13 de diciembre de 2021. "Era una mujer maravillosa, una actriz extraordinaria. Cuando uno se dedica a esta profesión, cuando veíamos una película de una generación de actores y actrices de los 60 y 70, pensábamos que formaban parte de nuestra familia", añadía Cámara.

Todo elogios

"Actores como José Luis López Vázquez, Emma Penella, María Luisa Ponte, Fernando Fernán Gómez... Esa generación, cuando decidí ser actor, me marcó para siempre porque, cuando quieres dedicarte a esto, deseas tener esa empatía con el público. Quieres traspasar la pantalla como lo hacían ellos", recalcaba el actor de 'Venga Juan'. "Cuando uno conoce a alguien como Verónica, tan amable, tan cariñosa, tan buena compañera y, sobre todo, con ese talento arrollador y esa capacidad empática, te da muchísima pena que haya gente tan sola que no tenga ayuda", exponía el intérprete de 'Rapa'.

"No solo una actriz como ella, sino como tantísima gente en España que está sola, que no está atendida y que no haya nadie que les esté ayudando, es una pena", reivindicaba Cámara, antes de que Pablo Motos desvelase que se escribían los "mejores guiones de 'El club de la comedia' a ella y a Enrique San Francisco por egoísmo de guionista", destacando el gran talento de ambos, que en paz descansen.