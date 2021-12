El fallecimiento de Verónica Forqué sigue abriendo muchos debates en torno a la salud mental, así como sobre el acoso y derribo que se produce públicamente, sobre todo, a través de las redes sociales. Su amigo Pablo Carbonell, acudió a 'Sábado deluxe', donde reflexionó sobre ello. El actor señaló que, en estos últimos tiempos, Forqué fue víctima de una "lapidación".

Jorge Javier Vázquez y Pablo Carbonell, en 'Sábado deluxe'

"Todavía no nos lo podemos creer, pero todavía esbozamos una sonrisa cuando recordamos la maravillosa entrevista que nos regaló hace un año Verónica Forqué", comenzaba Jorge Javier Vázquez. Acto seguido, introducía al que sería el invitado de la noche: "Tras el suicido de Verónica Forqué, Carbonell escribió un sentido tuit en el que puso el foco sobre la presión de las redes sociales en los rostros populares y no tan conocidos".

"Yo no me puedo creer que la gente sea ajena al daño que hacen", le decía a Jorge Javier Vázquez. Además, el actor apuntó que, en España, "nos gusta mucho reírnos de las desgracias ajenas". "Yo quiero creer que no le importaba lo que decían de ella. Yo le veía en un plano tan superior a esta realidad de mierda", opinó el presentador.

Carbonell contó que no sigue a nadie en Twitter para evitar sufrir. "En general, toda la gente que se pone delante de una cámara queremos ser queridos", reflexionaba ante la gran cantidad de críticas que recibió la actriz durante su participación en 'MasterChef Celebrity. El humorista señaló que muchos le han acusado de ser duro durante su paso por 'Caiga quien caiga: "Si tú buscas las cosas que yo hacía, todo el mundo salía bien".

Pablo Carbonell explicó que tuvo la oportunidad de "haber dejado en ridículo a media España" en las piezas que él mismo montaba. Sin embargo, tenía claro que nunca lo haría: "No me parece bonito, ético, sacar lo peor de la gente para que una parte de la sociedad se ría de los demás", aseguró. En cuanto a las redes sociales, el presentador señaló: "En casos como estos dices: '¿para esto las queríamos?". Y es que, tal y como apunto el actor, muchos se escudan en "una malentendida libertad de expresión".

Reivindicando la salud mental

Pablo Carbonell opinó que el suicidio de Forqué y de muchos otros rostros reconocidos "es un reflejo de la sociedad". El actor recordó el momento el que Íñigo Errejón hizo un alegato en el Congreso a favor de los trastornos mentales y un diputado le mandó al médico. "Esto es inadmisible. Una enfermedad mental no se elige". [...] Hay que cambiar la sociedad y pensar que esas personas merecen un respeto y un apoyo que no se les da", reivindicó.