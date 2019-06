Verónica Romero y Rosa López se reencontrarán en un concierto del Orgullo LGTB

'OT. El reencuentro' nos permitió ver juntos de nuevo a los concursantes de la primera y exitosa edición del talent show de Televisión Española y Gestmusic. Tres años después, dos de sus protagonistas, Verónica Romero y Rosa López volverán a unir sus fuerzas sobre el escenario. Ambas participarán en el concierto del 6 de julio en la Puerta del Sol con motivo de la celebración del Orgullo LGTB en Madrid.

Rosa López y Verónica Romero en 'OT. El reencuentro'

Rosa López no ha tardado en mostrar su alegría a través de su cuenta de Instagram, donde ha subido una imagen anunciando el evento acompañada del siguiente texto: "Verónica, te quiero. ¡Qué ganas! ¡Qué grandes son nuestros seguidores! ¡Son lo más! ¡Gracias, chicos!". Verónica ha hecho lo mismo con estas palabras: "¡La que vamos a liar! ¿A qué me da algo? ¿Te como a besos al verte? ¿Te achucho? ¿Me tiro en plancha? Ains, mi Rosa, la Puerta del Sol para nosotras solas".

La inseparables amigas de 'Operación Triunfo 1' podrían interpretar de nuevo "No more tears (enough is enough)" o "No por él", dueto que ambas grabaron para el primer álbum de Verónica. Mientras que como solita, Verónica podría cantar "No Other Lover (Like You)", la versión pop inglesa del tema "No hay otro amor", que lanzará próximamente. La cantante ilicitana ha aprovechado la celebración del Orgullo LGTB para reivindicar los derechos del colectivo con esta canción que ya contó con un videoclip muy especial en 2003.

Otras actuaciones

Además de las triunfitas, y dentro de la nueva edición del PeopleFM Pride Fest, se subirán al mismo escenario Marina Jade; Pingüistar y Michele Terralavoro, ganador y finalista respectivamente del Top Talentos 2019; la venezolana Dayan; Nito MrX con su nuevo álbum "Xtories"; Fran Coem, corista y bailarín de Miki Núñez en Eurovisión 2019; o LeBlond, que harán bailar a los presentes al ritmo de "El disco maldito".