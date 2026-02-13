Por Adrián López Carcelén |

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de entregar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por ser "faro del mundo libre" ha provocado un aluvión de reacciones en todo el país. Durante la edición nocturna de 'Antena 3 noticias 2' del 11 de febrero, Vicente Vallés abordó el tema y dedicó unas palabras a la presidenta.

"Es un paso más en el progresivo avance de la presidenta de la Comunidad de Madrid hacia actitudes cercanas al trumpismo", sentenció el presentador antes de mostrar el vídeo donde la dirigente del Partido Popular anunciaba la entrega de dicha condecoración al país norteamericano.

Isabel Díaz Ayuso durante su intervención para anunciar la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos

Tras emitir la intervención de Ayuso, Vallés recalcó que "la importancia de determinadas decisiones políticas como, por ejemplo, conceder una condecoración, no solo tiene que ver con el fondo de la cuestión sino con el momento que se elige para adoptar esa decisión". Así, el presentador se mostró contundente: "Acaban de escuchar a Isabel Díaz Ayuso hablar de Estados Unidos como el faro del mundo libre, justo ahora que Donald Trump trata de destruir el orden mundial alejándose de sus socios democráticos europeos y acercándose a los autócratas".

La persecución de Donald Trump a los inmigrantes hispanos

Vicente Vallés en 'Antena 3 noticias 2'

", afirmó la presidenta durante su intervención. Ante estas palabras, la respuesta de Vallés fue tajante: "Ha hablado también de los pasos que da Estados Unidos en defensa de la Hispanidad".

El presentador prosiguió su intervención recordando las últimas actuaciones del ICE: "Desde hace meses esa fuerza paramilitar conocida como ICE se dedica a detener, abusando de la violencia, a inmigrantes llegados a Estados Unidos desde países de Latinoamérica. Varias personas han muerto por sus disparosy hasta han sido detenidos niños para forzar después la captura de sus padres". Con estas palabras, Vallés zanjó su intervención en contra de esta decisión de Ayuso.