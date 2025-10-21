Por Sandra Alcaide Barrón |

RTVE ha publicado el videoclip de 'Érase una vez... (Once upon a time)', la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en la próxima edición del Festival de Eurovisión Junior 2025 que tendrá lugar en Georgia el 13 de diciembre de 2025. El vídeo muestra el viaje del joven, que está en la biblioteca, por distintos lugares imaginarios en los que se adentra al leer las páginas de un significativo libro.

El videoclip fue lanzado la noche del lunes 20 de octubre, aunque tuvo su estreno en primicia justo antes de la emisión de 'La revuelta' para poder alcanzar una mayor visibilidad. Además, el vídeo está dirigido por Jimmy Llamas, el vestuario está realizado por Raúl Amor y fue rodado en la biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Gonzalo Pinillos en el videoclip de 'Érase una vez', canción de Eurovisión Junior 2025

El vídeo invita a los niños y niñas a soñar y a dejar volar su imaginación gracias a la lectura. En él, Gonzalo Pinillos coge el libro de 'Once upon a time', que es el título de su canción en inglés, y al abrirlo se traslada al bosque de acampada o a un escenario con la luna en llamas de fondo. También aparece vestido de pirata u observando a través de un catalejo cómo las hadas vuelan, explorando distintas facetas y lugares solo alcanzables a la imaginación.

En él, el joven cantante demuestra su parte más artística ale interpretar las distintas facetas de su personaje durante el vídeo. Por otra parte,y la estética del videoclip, debido a las hojas, libros y personajes que aparecen constantemente

Por otra parte, Gonzalo Pinillos también ha contado a RTVE qué es lo que más le fascina del videoclip de 'Érase una vez... (Once upon a time)': "El videoclip es superguay y pasan un montón de cosas. Por la historia se van intercalando todos los escenarios, mezclando la realidad con la fantasía. Eso, yo creo, es lo que quiere contar la canción, que a través de la lectura y de toda la cultura puedes dar rienda suelta a la imaginación".

Por su parte, César Vallejo, jefe de la delegación española de Eurovisión, también contaba en qué se inspiraron para la creación del vídeo, además de confirmar que algún elemento de la puesta en escena sí estará en la actuación final de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior. "Gonzalo tiene una gran voz, una gran expresividad, una formación musical enorme... Hemos querido que todo esto formase parte del ADN tanto de la canción como del videoclip", declaraba.

Gonzalo Pinillos vestido de pirata en el videclip de 'Érase una vez'

La actuación de Gonzalo Pinillos en Eurovisión Junior 2025

Gonzalo Pinillos está preparando ya su actuación para Eurovisión Junior 2025, que se celebrará concretamente el 13 de diciembre de 2025. El joven contará con una puesta en escena más íntima en comparación al videoclip, pero incorporará a dos bailarines, Alex Garrido y Daniela Valladolid, que le acompañarán en su paso por el certamen que se vivirá en Tiflis.