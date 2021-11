Cómo las videollamadas han invadido la televisión desde el inicio de la pandemia

La llegada del Covid implicó un cambio radical en nuestras vidas, tanto a nivel personal como laboral. Muchos sectores se vieron afectados por la imparable evolución de la enfermedad, entre ellos el audiovisual. La forma de hacer televisión cambió por completo y los profesionales del campo se vieron obligados a darle una vuelta de tuerca a los formatos para seguir adelante. De entre todos los espacios de la pequeña pantalla, aquellos que se vieron más perjudicados fueron los destinados a las entrevistas. Las restricciones para viajar, así como las cuarentenas establecidas en las diferentes comunidades, impedían a los invitados poder asistir a los platós, por lo que los programas tuvieron que buscar una alternativa con la que paliar esta adversidad.

Ana de Armas, durante la entrevista de 'El hormiguero'

Fue entonces cuando adquirieron consideración las videollamadas. Este recurso de comunicación, empleado por muchos en su día a día para el teletrabajo, se convirtió en el salvavidas de muchas ofertas televisivas. No obstante, el mencionado cambio en la forma de generar contenido no estuvo exento de problemas en sus inicios. Un claro ejemplo de ello es lo sucedido en 'El hormiguero' durante la entrevista a Miguel Ángel Revilla en marzo del 2020, cuando muchos espectadores trataron de boicotear la llamada conectándose al Skype del programa. Asimismo, los distintos espacios tuvieron que hacer frente a los temidos cortes de conexión, llegando a perder incluso la comunicación con algunos invitados en pleno directo.

Afortunadamente, los programas se fueron adaptando poco a poco a esta nueva forma de hacer televisión y con el transcurso de los meses el formato de la videollamada acabó integrándose por completo. Tanto es así que a día de hoy, en pleno mes de noviembre de 2021, cuando la situación es notablemente diferente a la vivida tiempo atrás, muchos espacios aún continúan valiéndose de este método para entrevistar a sus invitados. Si bien somos conscientes de que en la actualidad la situación por el Coronavirus aún no ha remitido, ya que continúan existiendo numerosas restricciones que impiden viajar libremente entre países, e incluso se han vuelto a establecer confinamientos en distintos territorios, hemos reparado en el desmesurado uso de estas llamadas virtuales por parte de los espacios.

La normalidad debe regresar lo antes posible

Una vez finalizada la temporada estival, la cual daba paso a la llegada de unos meses de mayor consumo televisivo, preveíamos un cambio de tendencia en lo concerniente a las videollamadas, pero lo cierto es que los programas han continuado abusando de su empleo. Uno de los espacios más exitosos de la parrilla actual, anteriormente mencionado, 'El hormiguero', no se ha cortado a la hora de vender la visita de importantes figuras, sobre todo internacionales, que posteriormente no han acudido de manera presencial al plató, sino que lo han hecho a través de una pantalla. Esto ha provocado que cuando se anuncian los invitados a través de las redes sociales, muchos inquieran de qué modo va a llevarse a cabo la entrevista.

Pablo Motos entrevista a Enrique Iglesias en 'El hormiguero'

Las personalidades a las que no hemos visto sentadas junto a Pablos Motos en su decimosexta temporada han sido Ana de Armas, Enrique Iglesias, Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon y Matthew McConaughey. Un plantel de nombres de gran calado que sin lugar a dudas habrían brillado mucho más de haber acudido al plató. Y es que precisamente uno de los grandes distintivos del programa de Antena 3 es su posibilidad de conseguir entrevistas con figuras que resultan inalcanzables para la mayoría de formatos que se emiten actualmente en nuestro país. Por lo tanto, el acomodamiento adquirido, en este caso por parte de 'El hormiguero', tiene un claro perjudicado, el espectador, que no puede disfrutar del famoso en cuestión como sí lo haría en otras circunstancias.

Aquí entra en juego la disyuntiva de si es preferible esperar algo más de tiempo, pero que lo haga acudiendo a plató, o directamente contar con la persona de manera virtual. No obstante, si bien el programa de 7 y Acción ha reservado este método a personalidades de corte internacional, otros espacios directamente lo hacen con invitados de cualquier índole, como 'Zapeando' (que recientemente ha celebrado su 8º aniversario), donde es habitual ver entrevistas virtuales a rostros conocidos de Atresmedia o famosos de diversos ámbitos, cuando antes siempre se hacía de forma presencial. Y la excusa ya no puede ser el Covid, pues incluso se ha producido el regreso del público al plató y, de igual modo, los colaboradores ya no dejan su silla cuando uno de sus compañeros acude a presentar su sección.

Distintos "modus operandi"

Otro de los programas del grupo que abusa del formato de la videollamada es 'La Roca', que en sus últimas entregas ha entrevistado a través de una pantalla a rostros como Margarita del Val, Manel Monteagudo y Miguel Bosé. Por su parte, en 'laSexta noche' sí han reducido considerablemente el empleo de este método, conscientes de la importancia del invitado presencial en un programa que abarca tantas horas en directo. La última personalidad que participó a través de una pantalla fue el economista José María Camarero, el sábado 13 de noviembre.

Miguel Bosé interviene en 'La Roca' por videollamada

Asimismo, en la corporación rival, Mediaset, espacios como 'Sálvame' han aprovechado la situación de la pandemia para implementar aún más el uso de las videollamadas, de las cuales ya se valían antes de que el Covid causara estragos, al igual que 'Socialité', que desde su estreno en mayo del 2017 también contaba con invitados tanto a través de este formato como por llamadas telefónicas, donde ha recogido multitud de testimonios.

Cuatro y TVE siguen sus pasos

En la cadena hermana, otro formato que se vale de las videollamadas a diario es 'Todo es mentira'. El programa presentado por Risto Mejide recoge un gran número de testimonios, en muchos casos de personas anónimas, lo cual hace que le sea más cómodo contactar con ellos de forma virtual. Esto se ha visto reflejado en intervenciones como las de Diego Martín, portavoz del sindicato de maquinistas de Renfe, Xavier Novell, exobispo de Solsona, o Fernando Valladares, científico del CSIC.

Pero no solo estos dos grandes grupos de comunicación se nutren de este método, sino que en TVE también recurren a él, si bien es cierto que con menos asiduidad. Algunos de los últimos en llevar a cabo una entrevista a través de videollamada fueron Daniel Grao en 'Mejor contigo', con motivo del estreno de la segunda temporada de 'HIT', y Ana Morgade, que intervino desde el set de 'Yu, No te pierdas nada'.

No tiremos por lo fácil

Ojo, el hecho de que estemos hablando del desmesurado uso de las videollamadas en los programas de televisión no significa que este recurso deba desaparecer, puesto que ofrece un gran abanico de posibilidades a los distintos espacios, quizá para contar con figuras que no podrían acudir a plató por problemas de agenda, pero lo que pedimos es que no se acuda a ellos por el mero de hecho de resultar más cómodo que llevar a los invitados presencialmente. Solo pedimos que sea una posibilidad suplementaria, no la idea original. Es lo más justo para los espectadores que siguen el formato y para el propio programa, ya que su esencia puede acabar evaporándose.