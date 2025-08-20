Viena será la sede de Eurovisión 2026 y estas serán las fechas de la 70º edición del festival

Por Redacción |

. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la cadena anfitriona ORF han anunciado, tras semanas de especulación, que serádel certamen musical europeo, siendo la tercera vez que se celebra en la capital del país. Una elección especial en un año clave para el festival, que conmemora siete décadas de historia uniendo a Europa a través de la música y se juega su futuro después abrirse un debate público sobre la cuestionable participación de Israel.

Austria vuelve así a convertirse en país anfitrión por tercera vez, tras las ediciones de 1967 y 2015, que se celebraron con una diferencia de 48 años entre ambas. Ahora, 11 años después y gracias a la victoria de JJ con 'Wasted Love', volverán a celebrar el festival en el país. El joven artista, de origen filipino y austriaco, conquistó al público y jurado en Basilea con una actuación que fusionaba ópera, pop y electrónica, otorgando al país su tercer micrófono de cristal.

JJ se alzó con el micrófono de cristal en Eurovisión 2025 con el tema 'Wasted Love'

La edición 2026 se celebrará en Viena durante las siguientes fechas:

Primera semifinal: 12 de mayo de 2026

Segunda semifinal: 14 de mayo de 2026

Gran Final: 16 de mayo de 2026

Eurovisión renueva su imagen por su 70º aniversario

Para conmemorar su 70º aniversario, la UER ha estrenado un nuevo logotipo oficial que mantiene el emblemático corazón en el centro, ahora con un diseño que pretende adaptarse a los nuevos entornos digitales. Además, se ha presentado un icono complementario: el "Corazón Camaleónico", una figura 3D dinámica que absorberá influencias culturales del país anfitrión, los artistas o las propias actuaciones. La versión inaugural de este nuevo símbolo, el 'Corazón 70º', está compuesta por 70 capas que representan cada año de historia eurovisiva desde 1956. Una cambio en la identidad gráfica del certamen que ha generado un aluvión de críticas por su pobre resultado.

Esta es la nueva línea gráfica de Eurovisión 2026 para celebrar su 70º aniversario

El nuevo rumbo del Benidorm Fest

Mientras la UER ya tiene en marcha la maquinaria para Eurovisión 2026, Radiotelevisión Española prepara la quinta edición de su preselección nacional que pretende ser un punto de inflexión después de los fríos resultados desde Chanel. El Benidorm Fest 2026 se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero, y llega con importantes novedades: se establece un premio económico de 150.000 euros brutos para la candidatura ganadora y se estrena la figura del director artístico del certamen que está liderada por Sergio Jaén, el responsable de la puesta en escena del ganador de Eurovisión 2025. Con este nuevo rumbo, la cadena pública pretende mejorar el resultado de España tras el fracaso de Melody con 'Esa diva'.