'Vikings' vive su despedida más emotiva tras una épica batalla: "Era el momento adecuado"

'Vikings' no ha eludido uno de los momentos más anticipados de su temporada final: la muerte de Lagertha. El secreto peor guardado de la serie de History Channel, compartido incluso por Katheryn Winnick antes del estreno, se ha hecho realidad en "Death and the Serpent", sexto episodio de la presente entrega, que ha terminado con la vida de la épica guerrera tras una batalla a su altura, cumpliendo así con la profecía que sobrevolaba su sentenciada existencia.

Kieran O'Reilly y Katheryn Winnick en 'Vikings'

El conflicto con los bandidos, que previamente llevó a Lagertha a desenterrar su espada para proteger a su nuevo pueblo, culminó con el enfrentamiento entre la matriarca y White Hair, líder de los hostiles atacantes, como detalla TVLine. Durante ese cara a cara, finiquitado con la muerte del maleante encarnado por Kieran O'Reilly, Lagertha se vio gravemente herida, por lo que decide dirigirse a Kattegat para ver por última vez a su primogénito, Bjorn, pero otro hijo de Ragnar frustra su despedida.

Inmerso en sus imprevisibles alucinaciones, Hvitserk cree ver una amenazante serpiente gigante ante él, y opta por apuñalarla hasta darle muerte. Sin embargo, el cadáver que cae sobre el suelo es el de Lagertha, que llega al final de su recorrido en la serie creada por Michael Hirst, de la que ha formado parte desde el primer episodio. La reacción de Winnick no se ha hecho esperar, y en una entrevista concedida a ET Online ha detallado cómo ha sido este proceso de duelo: "Por muy difícil que fuera a nivel emocional, creo que era el momento adecuado."

Funeral de guerrera

"Le dije a Michael Hirst que mientras me diera una muerte épica, algo que la gente no pudiera olvidar, estaría feliz de decir adiós," afirma la actriz, insistiendo en su empeño por firmar el desenlace "correcto" para su personaje, para el cual también ha prestado su talento como directora del octavo episodio, que explorará las consecuencias de la muerte de Lagertha: "El verdadero adiós fue regresar tras mi muerte y ver el funeral y volver para dirigir."

Además, Winnick destaca el impacto que ha tenido Lagertha en los espectadores de todo el mundo, ya sea para encontrar su "fuerza interior, salir de relaciones abusivas o recibir la igualdad laboral que merecen como mujeres poderosas": "La manera en que Lagertha ha llegado a tanta gente alrededor del mundo ha sido extraordinaria, y espero que siga siendo así." De hecho, la intérprete, al ser cuestionada acerca de su posible implicación en 'Valhalla', spin-off de 'Vikings', no descarta ponerse en la silla de directora, aunque su verdadera ilusión es volver a colaborar con Hirst.

Por su parte, como también recoge ET Online, el creador de la ficción ha mostrado su punto de vista con respecto a la muerte de Lagertha: "Casi por primera vez, no está envuelta en la trama de otra persona, en la que es la mujer de Ragnar o la madre de Bjorn. Esta es su trama, y su último enfrentamiento con el líder de los bandidos es una de las peleas más poderosas que he visto en televisión. Es increíble." Aun así, Hirst define esta despedida como "una gran tragedia" y reconoce haber llorado mientras la escribía. En España, podremos ver este impactante episodio a través de TNT el martes 21 de enero.