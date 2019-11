Violeta Mangriñán explica el problema que sufría con el pecho tuberoso y cómo fue su operación

Su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa' y su participación en 'Supervivientes 2019' han convertido a Violeta Mangriñán en una auténtica influencer con su canal "Ultravioleta", donde semana tras semana se sincera con sus fans. Esta vez la extronista ha querido contar los motivos que la llevaron a operarse de un aumento de pecho y los días posteriores a la intervención. "Estaba super acomplejada desde pequeñita. Tenía un pecho feo porque lo tenía tuberoso", ha revelado la exsuperviviente.

Violeta Mangriñán en su canal de Mtmad

Todo empezó desde bien joven, ya que gestó un gran complejo por la forma de su pecho, ya que lo tenía tuberoso, es decir, una anomalía que puede hacer que las mamas sean asimétricas con una base muy estrecha, la cual da aspecto de pera, y con areolas más grandes de lo habitual. La pareja de Fabio Colloricchio ha contado que incluso no iba a la playa o a la piscina por no ponerse en bikini y con su por aquel entonces pareja no se quitaba el sujetador.

La relación con ese chico que ella misma define como "tóxica" fue determinante en su complejo, ya que este le llegó a insultar y a amenazarla con dejarlo si se operaba el pecho. Así que, cuando rompieron, Violeta dio el paso. Según explica, en ese momento "tenia la autoestima muy baja y estaba fatal". "Llevo 310 centímetros cúbicos y tengo las prótesis redondas y no anatómicas, porque con el pecho tuberoso ya tenía forma de pera", ha detallado la extronista.

Las dos semanas posteriores

"Estuve dos semanas sin moverme de la cama ni poder salir a la calle. No podía levantar los brazos ni ducharme y me tenían que ayudar mi madre y mi hermana", así ha contado cómo fue el duro postoperatorio de su intervención. Violeta ha querido dejar claro que los quince días tras la operación fueron un infierno porque no podía hacer nada sola, pero tras la recuperación todo le fue sobre ruedas.