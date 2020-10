Violeta Mangriñán, rota en 'Sálvame' por las críticas que ha recibido tras confesar su anorexia

La concursante de realitys y colaboradora televisiva Violeta Mangriñán vive uno de los peores momentos de su vida y es que tal y como confesó días atrás, sufre anorexia. De ello habló este lunes 12 de octubre en 'Sálvame', formato al que acudió para relatar el duro calvario que está viviendo y que evidentemente ha trastocado por completo su vida personal y profesional. Lo hizo entre lágrimas y es que la chica no pudo evitar romperse ante lo que estaba viviendo y por las críticas que ha recibido tras confesarlo.

Violeta Mangriñán, en 'Sálvame'

Mangriñán quiso dejar claro en todo momento que "nunca he tratado de normalizar mi problema" y explicó que "desde que lo conté públicamente en mi canal, mucha gente ha intentado hacerme daño". Entre lágrimas, esta confesó que "no sé cómo hablar de las cosas sin que la gente le saque punta" y por ello, Carlota Corredera intentó tranquilizarla y hacerle entender que tenía que intentar estar al margen de esas críticas. "Habrá gente que te dirá cosas maravillosas y habrá gente que te va a machacar digas lo que digas, pero olvídate de esa gente y piensa en ti", le dijo la gallega, reflexionando que "es muy terrible que tengas que decir que estás acostumbrada a que te machaquen, ¿qué sociedad estamos creando?".

Mangriñán explicó que todo empezó cuando dejó de tomar pastillas anticonceptivas y engordó siete kilos. Desde ese momento, esta empezó a obsesionarse con no engordar, un problema que ha derivado en una anorexia que sufre a día de hoy. La influencer lo está pasando muy mal y es que por ejemplo, ella termina castigándose a diario cuando se salta la dieta o come alimentos que no son sanos y son muy calóricos como una pizza. "Estoy tres días comiendo solo fruta o filetes, por ejemplo", reconoció. De esta forma, la influencer intenta limitar su ingesta al mínimo para compensar las grasas que ha tomado días atrás.

Así afecta a su trabajo en redes

Esta explicó que es algo que evidentemente afecta a su trabajo como influencer, de donde salen "el 95% de mis ingresos" y es que Mangriñán lo pasa especialmente mal haciéndose fotos y publicándolas después para promocionar determinados productos. "Me tengo que hacer muchas fotos y nunca me veo bien, siempre me siento gorda en todas", explicó. "Me cuesta en mundo y es verdad que en casi todas las fotos que subo nunca me veo bien, hay mucha gente que no lo entiende y creo que solo lo entienden las personas que han pasado por lo mismo", sentenció.