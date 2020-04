Vox acusa a TVE de no ser neutrales y se lleva un zasca de Fortes: "No colaboramos en bulos como ustedes"

La crisis del coronavirus parece haber fomentado una guerra de Vox hacia Televisión Española. En las últimas semanas, la formación política ha lanzado bulos contra el ente público que han sido desarmados. En la intervención de Macarena Olona en 'Los desayunos de TVE' del pasado 13 de abril, esta quiso volver a acusar al ente público de segmentar la información que se daba al "vulnerar el principio de neutralidad política" por "servir al Régimen".

Xabier Fortes responde a Macarena Olona en 'Los desayunos de TVE'

Durante sus palabras, Xabier Fortes no dejaba de poner muecas debido a la incongruencia de su relato, lo que ocasionó que, poco después, se llevara un zasca por parte del periodista. "Alzo la voz en nombre de millones de españoles que consideramos que están haciendo una actuación de servicio al Régimen, al Gobierno de España, de propagación de ese relato que se está intentando extender y que pasa por ocultar la gran desgracia que está sufriendo España", sentenciaba la secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados.

Esta aseguraba que Televisión Española sí emitía las imágenes de fosas comunes que se están abriendo en Nueva York, pero no las de los ataúdes en España. Acabado su alegato, Fortes le respondió con total calma, echando por tierra sus acusaciones. "Para hacer acusaciones tan graves como la que usted acaba de realizar, hay que venir con los datos bien preparados", comenzaba el presentador. "No es cierto que se hayan ocultado los ataúdes. Se emiten cuando hay imágenes de ellos. Lo que es cierto es que no colaboramos ni participamos en ningún tipo de bulos que, en cualquier caso, sí le acusan a ustedes y a su formación de favorecer con montajes fotográficos".

Olona respondía al presentador asegurando que es totalmente incierto que Vox promueva bulos, pese a que ya lanzaron uno contra 'Telediario' quejándose de que no se hubiera emitido las filas de ataúdes en el párking de una funeraria de Cataluña. Fueron los propios usuarios de Twitter los que destaparon este engaño, mostrando, además, que la imagen que utilizaba la cuenta de Vox para realizar estas acusaciones provenía del propio informativo.

Carlos Franganillo también sale al paso

No solo Xabier Fortes ha respondido a las acusaciones de que no se emiten las imágenes más crudas de la crisis del coronavirus. Carlos Franganillo también ha salido en defensa de 'Telediario' a raíz de un tuit que aseguraba que los noticieros solo aportan "informaciones blandas". "Entiendo que no has visto los Telediarios últimamente porque tus acusaciones me parecen injustas y tremendamente equivocadas", respondía.

Estimado @FjaureguiC , como veo que me mencionas en uno de tus tuits, paso a contestarte. Entiendo que no has visto los Telediarios últimamente porque tus acusaciones me parecen injustas y tremendamente equivocadas. Te facilito solo algunos ejemplos recientes: https://t.co/BeYyU2SDU6 — Carlos Franganillo (@cfranganillo) April 14, 2020

A continuación, el presentador de 'Telediario 2' realizaba un hilo con enlaces a los diferentes informativos de la cadena en los que se han hablado de estas noticias. Entre ellas se encuentran informaciones de féretros en diferentes lugares del país, de familaires que buscan a sus fallecidos en morgues o de sanitarios fallecidos. "Tienes todo el derecho del mundo a sumarte a las turbas que consideres, pero no voy a permitir que ensucies el trabajo de los Telediarios ni el mío. Por supuesto que en ocasiones cometemos errores, pero no tolero que pongas en duda la honestidad. Críticas todas, falsedades ni una", concluía el periodista.