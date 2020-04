Xabier Fortes reprende a Girauta por calificar de nazis a TVE: "Sobrepasa todo lo tolerable"

Xabier Fortes ha salido en defensa de la televisión pública tras los ataques de Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, a través de una columna publicada en el diario ABC con el título "RTVE y el olvido del ser". El presentador de 'Los desayunos de TVE' y los boletines informativos con motivo de la crisis del coronavirus ha sido tajante después de que Girauta calificase a RTVE como "el aparato público de manipular".

Xabier Fortes y Juan Carlos Girauta

En su texto, el ex de Ciudadanos citaba ni más ni menos que a Joseph Goebbels, en su día ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. "¡Los spots televisivos han abusado de Leni Riefenstahl, mil veces más sutil que el ministro de Propaganda, hasta la náusea! No, si Goebbels nace un siglo más tarde lo ponen de becario en el ente, y de ahí no pasa", fueron parte de sus palabras.

Fortes ha intercedido en nombre de sus compañeros, pidiendo una disculpa al exdiputado: "Estamos desbordados de trabajo. Seguro que hemos cometido errores y más de una torpeza, yo el primero, que debemos ser criticados por ello, pero calificarnos de Nazis creo que sobrepasa todo lo tolerable. Los profesionales de RTVE merecen ya una disculpa", señalaba en un tuit.

Estamos desbordados de trabajo. Seguro que hemos cometido errores y más de una torpeza, yo el primero, que debemos ser criticados por ello, pero calificarnos de Nazis creo que sobrepasa todo lo tolerable. Los profesionales de RTVE merecen ya una disculpa. #orgullosodeRTVE pic.twitter.com/SlV3yHLL2e — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 2, 2020

Carlos del Amor: "Para la inmoralidad no hay vacuna"

El gallego no ha sido el único en defender a sus compañeros. Otro periodista de la casa como Carlos del Amor ha comentado la publicación de Girauta en los siguientes términos: "No suelo comentar artículos de opinión, pero hoy se publica uno en el que se llama nazis a los trabajadores de RTVE. Muchos compañeros están jugándose la salud por hacer su trabajo. Al autor solo le diré una cosa: para la inmoralidad no hay vacuna ni cura", reflexiona el profesional del 'Telediario'.