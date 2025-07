Por Roberto Ponce López |

, la jefa del departamento de Meteorología de laSexta,. Estuvimos un tiempo sin tener noticias de ella, hasta que durante el apagón que sufrió el país en el mes de abril

En esas intervenciones, ella fue la encargada de definir las situaciones que se estaban viviendo en los hospitales, ya que ella estaba ingresada en uno. A partir de ese momento, entendimos que la ausencia de la geógrafa se debió a causas de salud y el 8 de julio ha vuelto a televisión para contar todo lo sucedido.

Joanna Ivars fue recibida tras su grave accidente por Cristina Pardo e Iñaki López en 'Más vale tarde'

Ivars se presentó en 'Más vale tarde', donde tanto Cristina Pardo como Iñaki López se levantaron de la mesa del plató para recibirla con un gran abrazo y un bonito ramo de flores. Tras ello, comenzaron a charlar con ella para esclarecer todo lo ocurrido ese mes de febrero. "Todo comenzó en febrero cuando te fuiste a esquiar, que además eres esquiadora", le comentó Pardo, para que su compañera tratase el asunto. "He tenido un accidente muy grave y he estado en una situación muy complicada durante bastante tiempo", explicó Ivars.

"No estaba haciendo el loco, pero sí estaba fuera de pista. Y ahí está el quid de la cuestión", continuó comentando sobre su suceso. Tras ello, explicó que se encontraba en Huesca esquiando y fue con su profesor a explorar una zona balizada fuera de la pista. Esto hizo que un despiste provocase un accidente que la mantuvo en el hospital por cinco meses.

"Ese día estaba cansada y, realmente, no estaba segura de lo que iba a hacer. Y por no estar segura, fui a hacer el camino que él hizo y no tuve fuerzas para girar. El suelo desapareció, y había un riachuelo. Me quedé sin pista, salí volando y me empotré contra la pared de un río de enfrente", narró la geógrafa sobre ese terrible accidente que sufrió.

Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, explicó el grave accidente que sufrió y que el tuvo ingresada en el hospital durante 5 meses en 'Más vale tarde'

Sobre ese momento continuó explicando: "Abrí los brazos y las piernas para no romperme nada, pero al incrustarme contra la orilla de enfrente toda la energía la absorbió el abdomen. (...) Me había producido una hemorragia interna en el hígado. Después supimos que el conducto biliar se rompió, que el páncreas estaba en nivel 3 de 5, y ahora no tengo vesícula biliar tampoco".

Pensó que podía llegar a morir

Tras esa narración del accidente del que por suerte Joanna Ivars se ha recuperado, Cristina Pardo le preguntó: "¿Pensaste que te morías?". Ante ello, su compañera contestó: "Sí, en el momento que tuve el accidente y me dio la hemorragia, yo sabía que estaba muy grave y que me podía morir".

Después comentó qué hizo en ese momento para aguantar: "En ese momento supe que no me podía desconectar y que tenía que llegar hasta el hospital. En esa situación sale una fuerza de sobrevivir, no sabes de dónde. A veces pienso que no era mi día, que no me tenía que ir", comentaba Ivars, agradeciendo el gran trabajo y ayuda que le brindaron en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.