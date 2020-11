Wentworth Miller no volverá a 'Prison Break': "No quiero interpretar personajes heterosexuales"

'Prison Break' consiguió atrapar a millones de espectadores con sus trepidantes escapadas carcelarias. Nadie puede olvidar el famoso tatuaje del mapa de la prisión que llevaba su personaje principal, Michael Scofield, quien entró con un plan maestro para liberar a su hermano. Después de emitir cuatro temporadas en Fox, finalmente la serie terminó. Sin embargo, 12 años más tarde, en 2017, la cadena volvió a revivirla y estrenaron una quinta entrega con nueve episodios. Y aunque está abierta la posibilidad de que se prepare una otra tanda de capítulos, Wentworth Miller, actor que interpreta al protagonista de la serie, ha confirmado que no formará parte del proyecto.

Miller se ha puesto en la piel del fugitivo hasta en cinco ocasiones, sin embargo, el domingo 8 de noviembre, el intérprete publicaba en su cuenta de Instagram su decisión junto a una fotografía en blanco: "Estoy fuera de Prison Break, oficialmente", declaró a sus más de dos millones de seguidores. "Simplemente no quiero interpretar personajes heterosexuales. Sus historias han sido contadas y contadas", confiesa el actor. "Entonces... no más Michael. Si sois seguidores de la ficción esperando más temporadas entiendo que esto os decepcione. Lo siento", se disculpa la estrella de Hollywood.

El intérprete ha tenido el apoyo por parte de algunos de sus excompañeros de reparto. Dominic Purcell encargado de encarnar al hermano de Michael Scofield respaldó al protagonista públicamente en sus redes sociales: "Apoyo y comprendo plenamente sus razones. Me alegro de que haya tomado esta decisión por su salud y su verdad". Otra de las actrices principales de la serie, Sarah Wayne Callies, publicó un post el 9 de noviembre junto al Miller donde respaldaba a su amigo: "Ayer, Wentworth Miller anunció que había terminado de interpretar a Michael Scofield porque, como hombre gay, quiere enfocarse en interpretar personajes gay. Con gratitud por todo el trabajo que hicimos juntos y con profundo amor, expreso mi apoyo a esa elección".

¿Sexta temporada?

Aunque su quinta entrega no consiguió reconquistar a los aficionados de la serie, Purcell aseguraba recientemente que la sexta entrega era una realidad. Esa afirmación estuvo anticipada por las declaraciones de Gary Newman, exmandatario de Fox, quien reveló que los nuevos episodios no contarían con un elenco completamente nuevo a comienzos del 2018, como recuerda TVLine. Sin embargo, desde entonces no se han ofrecido novedades tangibles acerca del regreso. Lo que ha quedado muy claro es que si 'Prison Break' vuelve, no tendrá a su protagonista principal en el reparto, algo esencial teniendo en cuenta que era uno de los principales reclamos de la ficción.