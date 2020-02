Will Ferrell y Paul Rudd protagonizarán la comedia 'The Shrink Next Door'

Paul Rudd y Will Ferrell se van a convertir en médico y paciente por obra y gracia de la televisión. Los actores, que coincidieron en la gran pantalla en "El reportero" y su secuela, protagonizarán 'The Shrink Next Door', una miniserie de comedia basada en un podcast de Wondery y Bloomberg Media desarrollada por Media Rights Capital.

Will Ferrell y Paul Rudd

Basado en hechos reales, 'The Shrink Next Door' es descrita como una comedia negra que seguirá la extraña relación entre el psiquiatra de las estrellas Isaac "Ike" Herschkopf (Rudd) y una viejo paciente suyo llamado Martin "Marty" Markowitz (Ferrell). Durante el curso de su relación, Ike poco a poco se hace cargo de la vida de Marty e incluso se muda a su casa y coge las riendas de los negocios de su familia.

La serie, que actualmente se está ofreciendo a cadenas de cable como HBO y plataformas de streaming como Netflix, explorará cómo una dinámica médico-paciente aparentemente normal se transforma en una relación explotadora sin precedentes llena de manipulación, abusos de poder y disfunción en su máxima expresión.

Michael Showalter, que trabajó con Rudd en la franquicia 'Wet Hot American Summer', dirigirá y producirá la ficción junto a la guionista Georgia Pritchett.

Dos veteranos de la comedia

Rudd, al que este mismo verano veremos en "Ghostbusters: Afterlife", recibió una nominación a los Globo de Oro por la primera temporada de la comedia de Netflix 'Cómo vivir contigo mismo', en la que interpretaba a unos gemelos. La ficción, que se estrenó en 18 de octubre del pasado año, aún no ha sido renovada, pero tampoco cancelada, un hecho poco común dado que Netflix suele comunicar sus altas o bajas tras analizar los datos del primer mes de sus series. Por otro lado, parece ser que el contrato de Rudd tan sólo era por una temporada y, de querer continuar, tendrían que volver a negociar su caché.

Ferrell, por su parte, pasó siete temporadas en 'Saturday Night Live' y cuenta con un largo historial cinematográfico con títulos tan variados como "Elf", "Más extraño que la ficción" o "La LEGO película". Sus créditos como productor incluyen series como 'Succession' de HBO y 'Muertos para mí' de Netflix.