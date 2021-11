Will Smith ha publicado su autobiografía, "Will", que ya se ha convertido en un fenómenos de ventas, en la que narra distintas etapas a lo largo de su vida sin ningún tipo de reparo. Entre ellas, el actor ha confesado su difícil relación con el sexo después de que su primera novia lo engañase con otra persona. Smith comenzó a refugiarse en multitud de mujeres, lo que originó el problema.

Will Smith, en 'The Tonight Show'

El actor reconoce que siempre ha necesitado la aprobación de una mujer. "Necesitaba desesperadamente un alivio, pero como no hay píldora para el desamor, he recurrido a los remedios homeopáticos y a relaciones sexuales desenfrenadas", así rememora Smith la etapa tras su ruptura. El sexo se llegó a convertir en algo tóxico y, tal y como él mismo relata, "me convertí en una hiena".

"Tuve sexo con tantas mujeres y fue tan desagradable para mí, que desarrollé una reacción psicosomática al tener un orgasmo. Podía, literalmente, tener arcadas y a veces incluso vomitaba", reconoce el protagonista de "Men in Black" en sus memorias. En ellas, también ha contado que quería tener una especie de harén de mujeres que contase con famosas como Halle Berry.

El actor tuvo que recurrir a un asesor de sexo tántrico e, incluso, a varios rituales con ayahuasca, brebaje utilizado por los chamanes, en Perú. "Lo que hice fue limpiar mi mente, permitirme saber que está bien ser cómo soy y ser quién soy. En mi mente, por mi educación cristiana, incluso mis pensamientos eran pecados", explicó el rapero en sus escritos.

Un matrimonio poco convencional

Will Smith está casado con Jada Pinkett Smith desde 1997, aunque se conocieron siendo unos veinteañeros. Su relación también ha pasado por altibajos. Pinkett confesó en 2020 que había sido infiel a su pareja. Tras una ruptura temporal, retomaron su matrimonio, pero en forma de relación abierta, y no monógama como hasta entonces. "Jada nunca ha creído en un matrimonio convencional. Algunos miembros de su familia también tienen relaciones no convencionales. Ella creció de una manera diferente a mí", explica Smith.