Jada Pinkett Smith confiesa a Will Smith que le fue infiel en directo en su programa

La plataforma Facebook Watch ha encontrado su inesperado primer éxito de audiencia. El programa 'Red Table Talk', presentado por Jada Pinkett Smith, logró este viernes su récord de audiencia al superar los 15 millones de visualizaciones en 24 horas. El contenido lo merecía.

Durante los 12 minutos que dura el episodio, Jada Pinkett Smith recibe a su marido, el actor Will Smith, para confesarle que le fue infiel con el rapero August Alsina, respondiendo así a los rumores que llevaban semanas circulando en la prensa. "Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August, y nos convertimos en muy buenos amigos", desvela Jada. "Tú y yo lo estábamos pasando mal, decidimos que íbamos a separarnos por un tiempo".

Facebook Watch

"Sólo quería sentirme bien, hacía mucho tiempo que no me sentía bien", prosigue la actriz mientras Will Smith intenta aguantar la compostura. "No estaba seguro si volvería a hablarte en la vida", le respone Will. "El hecho de que te esté respondiendo es un milagro".

Sonrisas y lágrimas

La conversación entre la pareja altera momentos de risas para rebajar tensión con las muchas veces incómodas caras de Will Smith, que parece esforzarse en contener las lágrimas ante la situación que está viviendo. En un momento de la charla, Will le dice a Jada "Creo que necesitas decir claramente lo que pasó", a lo que ésta le responde "Sí, y entonces entré en un entrelazamiento con August, es lo que he dicho". "¿Un entrelazamiento?", interrumpe Will. "¿Una relación", insiste Will. "Sí, una relación, fue una relación", contesta Jada.

Jada Pinkett es el segundo matrimonio de Will Smith. La pareja se casó en 1997 y lleva ya 23 años de matrimonio, considerados hasta ahora como uno de los más estables de Hollywood. Tras unos meses separados, la pareja vuelve a estar junta.