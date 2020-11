Will Smith y Janet Hubert hacen las paces 27 años después de su despido en 'El príncipe de Bel Air'

HBO Max ya ha estrenado el esperado reencuentro de los protagonistas de 'El príncipe de Bel Air' para celebrar el 30º aniversario desde el comienzo de la serie en el año 1990. En este especial, el elenco protagonista se ha unido para rememorar los mejores momentos vividos durante los 6 años que duró el proyecto. Sin lugar a dudas, el momento que más ha llamado la atención ha sido la reconciliación entre Will Smith y Janet Hubert, 27 años después del cambio de la tía Viv en la serie, y el encuentro entre las dos actrices que le dieron vida (Hubert y Daphne Reid).

Will Smith y Janet Hubert, en la reunión de 'El príncipe de Bel Air'

Para poner en antecedentes, la actriz Janet Hubert interpretaba a la tía Vivian en 'El príncipe de Bel-Air' desde el el inicio de la serie, pero en la tercera temporada la dejó en malos términos. Desde entonces, ha habido cierta enemistad entre ella y Will Smith, que parece que ahora, gracias al encuentro, se ha puesto fin con una charla que han calificado de "sanadora". The Hollywood Reporter recoge que Hubert, en una conversación privada que tiene ella con el protagonista en este especial, cuenta que "ha sido muy duro" y que ha "perdido muchísimo" con todo lo ocurrido, sin entender que llegara tan lejos. "Decir que una mujer negra es difícil en Hollywood es el beso de la muerte, y ya es bastante ser mujer con la piel oscura en esta industria", le recriminó ella a Smith en esta charla.

Ella también ha aprovechado para contar que en la tercera temporada se había quedado embarazada y le estaban ocurriendo "muchas cosas": "La vida en casa no estaba yendo bien en absoluto. Ya no me reía, ya no sonreía ni bromeaba, porque estaban pasando cosas que nadie sabía. El reparto no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo". Cuando le ofrecieron un trato desfavorable y ella lo rechazó, el personaje cambió de actriz, comenzando una nueva etapa con Daphne Reid.

El "mea culpa" de Will Smith

Foto de familia de la reunión de 'El príncipe de Bel Air'

En ese momento, Hubert tuvo que negar haber sido despedida: "Me habían desterrado y me dijeron que fuiste tú quien lo había hecho porque tú eras Will. Eras solo un crío. Fue muy duro", contaba a Will Smith, quien se disculpó alegando que era muy joven por aquel entonces y que se sentía amenazado por ella, haciendo referencia a que le estaba quitando bastante protagonismo dentro de la serie.

Él ha seguido entonando el "mea culpa" asegurando que fue "insensible" y nada "perceptivo" y añade que, ahora que es padre, habría hecho las cosas diferentes. "Puedo ver cómo hice que el rodaje fuera difícil para Janet. Estaba cegado por el miedo, las bromas y la comedia. Ahora puedo ver el nivel de dolor y desafío que tenías que pasar simplemente yendo a trabajar cada día". Finalmente, el actor ha pedido a la que fue su compañera que se juntase con el resto del reparto encontrándose por primera vez con Reid, habiendo una unión entre las dos tías Viev.