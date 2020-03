Wyoming estalla contra el doctor Julián Ezquerra en 'laSexta Noche' por los recortes en sanidad pública

El Gran Wyoming ha intervenido en el programa de 'laSexta noche' que tuvo lugar el 21 de marzo para hablar sobre la vuelta de 'El intermedio' que se realizará desde casa debido al coronavirus: "El teletrabajo es más duro que el trabajo normal. A nivel técnico, es complicado hacer el programa", afirmaba el cómico. Una de las preguntas típicas de esta situación es cómo se está llevando el estar tanto tiempo en casa debido a la cuarentena: "Desde que estuve detenido 48 horas, no he pasado tanto tiempo encerrado. Yo ya no me aburro, tengo mucho que estudiar y leer, como las "Memorias de ultratumba" de Chateaubriand, "En busca del tiempo perdido" de Marcel Proust, o tocar la guitarra", aseguraba.

Antes de formar parte del mundo audiovisual,lo que ha abierto la oportunidad a Wyoming para exponer su opinión más sincera: "No es momento ahora de pedir responsabilidades, pero sí de pensar por qué hemos llegado hasta aquí: han disminuido en 2.800 los profesionales de salud, hay casi 2.000 camas efectivas menos en Madrid, el Puerta del Hierro está cerrado, lo que supone 600 camas que se perdieron, es momento de reflexionar", declaraba el cómico para que no "vuelva a ocurrir"., médico de familia y secretario general de AMYTS que se encontraba en el plató de 'laSexta Noche'.

Julián Ezquerra y el Gran Wyoming en 'laSexta Noche'

Ezquerra considera que es el momento de estar con los profesionales y luchar contra esta enfermedad y no el de buscar el "rédito político". El profesional considera que los recortes estuvieron presentes en "casi todas las Comunidades Autonómicas", algo que Wyoming está en total desacuerdo pero pese a eso no quiso profundizar más en ello. "Estoy haciendo un discurso en defensa exclusivamente de los profesionales para que esto no sea sólo un aplauso y el lunes nada. El aplauso para siempre". El humorista quiso poner como ejemplo que cuando habla con amigos de EEUU sobre la Sanidad Pública que hay en España "no se lo creen": "Esto tenemos que saberlo, la riqueza que tenemos ahí y lo tenemos que apuntalar con un gran pacto de estado: Nunca mais recortes en Sanidad Pública", concluyó el presentador de 'El intermedio'.

El alegato del Gran Wyoming por la Sanidad

Antes de su desencuentro con el médico de familia, el Gran Wyoming explicó que considera esta crisis sanitaria un buen momento para reflexionar sobre los motivos que nos han llevado a ella pero sin mencionar a culpables: "La población que hay que asistir ha aumentado en 500.000 personas. La envejecida requiere más asistencia, hay más demanda, y menos profesionales y camas", mostraba el presentador de 'El intermedio'. Y es que teniendo en cuenta su experiencia en el sector, el presentador está en contacto con médicos y otros profesionales y por eso quiso transmitir el maltrato y abandono que han tenido estas instituciones: "Han aumentado las agresiones en urgencias y no es de recibo con nuestro poder adquisitivo. Les hemos dejado solos en las mareas blancas donde pedían tiempo parar mejorar la asistencia, material para mejorar la calidad, estaban pidiendo que no hubiera recorte porque al final cuando no hay presupuesto, no hay asistencia", explicó el humorista.

"Es el momento de hacer un pacto nacional por la Sanidad. Que se quiten las máscaras para saber quién está a favor y quién en contra de privatización de la Sanidad, para que no haya más recortes. Es muy grave lo que está pasando pero saquemos consecuencias", apuntó el licenciado el medicina. Este considera que hay que exigir a los representantes que incluyan es sus programas que nunca más se hagan recortes en la Sanidad. "No hay que quitar camas ni cerrar plazas, sino incrementarlas como demanda la sociedad, así, en situaciones de emergencia como esta, estaríamos mejor", concluyó.