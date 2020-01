'Ya es mediodía' desvela por qué Alba Carrillo está desaparecida tras 'GH VIP 7'

Solo han pasado unos días desde que la casa de Guadalix de la Sierra abriera sus puertas de nuevo para recibir a los concursantes de la séptima edición de 'GH VIP', en lo que sería una especie de segunda parte del formato: 'El tiempo del descuento'. En este spin-off, todos los concursantes que quisieran podrían tener una segunda oportunidad para solucionar sus rifirrafes. Sin embargo, no todos aceptaron volver a entrar otra vez al reality y, entre todas las ausencias, sin duda, una de las más sonadas fue la de Alba Carrillo, quien no consiguió hacerse con el maletín pero quedó en segunda posición.

Miguel Ángel Nicolás hablando en 'Ya es mediodía' sobre Alba Carrillo

Han sido varios días de incertidumbre sin saber nada sobre el paradero de la madrileña, el por qué ha desaparecido de la noche a la mañana del foco mediático y ver cómo sus excompañeros de 'GH' no paran de hablar dentro de la casa sobre ella. Adara Molinero no se ha cortado ni un pelo en decir que la colaboradora de televisión "se cree la Preysler" y que su manera de actuar da "vergüenza ajena". En defensa de su amiga, Miguel Ángel Nicolás, uno de los colaboradores de 'Ya es mediodía', ha confesado durante el programa de Sonsoles Ónega la mañana del 14 de enero el verdadero motivo de por qué no vemos a la modelo en televisión.

"Necesita respirar un poco", ha comenzado diciendo el tertuliano. Y es que desde que la joven salió de Guadalix no solo ha optado por no entrar en 'El tiempo del descuento', sino que tampoco ha decidido retomar su participación en el espacio de Telecinco desde que se marchara después de una fuerte discusión con Miguel Frigenti el 31 de diciembre. Nicolás, que siempre ha sido uno de los grandes defensores de la madrileña, ha querido incidir más en el tema de su ausencia en plantilla y ha declarado que "el día que vino aquí, antes de Nochevieja, era demasiado pronto, porque ella todavía tenía la cabeza dentro de la casa de 'GH VIP'". Después de todo lo sucedido, el colaborador de 'Ya es mediodía' solo "espera que todo se arregle, que entre en el nuevo programa y que todo vuelva a estar como estaba".

¿Otra recaída?

Hace unos meses Alba Carrillo declaró delante de las cámaras de 'GH' que antes de su entrada al reality padecía una fuerte depresión, y que es por eso que, en numerosas ocasiones, podíamos ver cómo estaba dormida o tumbada. Sin embargo, como ella explicó en su momento durante su estancia en el programa, "ha tenido que darse su mayor dosis". ¿Significa esto que la finalista de 'GH VIP' ha vuelto a recaer?