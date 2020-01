Frigenti, tras enfrentarse a Alba Carrillo en su reencuentro: "Si hay una culpable es Lucía Pariente"

Durante meses habían compartido plató sin dar señas de su enemistad pero la guerra entre ellos estalló cuando hubo distancia de por medio y Miguel Frigenti comenzó a observar a Alba Carrillo en el interior de la casa de 'GH VIP 7'. El colaborador no dudó en catalogar de "mierda" el concurso de su compañera en 'Ya es mediodía' y ella no tardó en cargar contra él, acusándole de ser mal compañero e intentando promover su despido de las mañanas de Telecinco.

Todo parecía presagiar un agitado reencuentro en el regreso de la modelo a 'Ya es mediodía', y así fue. El tono fue subiendo hasta echarse en cara entre si sus inicios en televisión y Frigenti tenía claro que no iba a dejarse amedrentar: "", reprochaba. "Te metes en la sala de reuniones a que te pongan el bocadillo, ¡eres un sinvergüenza!", le espetaba ella, tratando de humillarlo.

Miguel Frigenti y Alba Carrillo se enfrentaron en su reencuentro en 'Ya es mediodía'

Con el cambio de año, el joven parece estar más calmado y este jueves se ha mostrado abierto al diálogo en 'Ya es mediodía'. "No nos habíamos visto antes, nos vimos directamente aquí, fue a pelo", ha explicado, tratando de justificar que el reencuentro entre ambos fuera explosivo. "Empecé el programa pidiendo disculpas por el término de 'mierda de concurso' pero a Alba le costó un poco más aflojar y al final se lió la que se lió", resumía.

Frigenti tiene muy claro que la culpable de esta batalla campal es la madre de la finalista de 'GH VIP 7'. Aunque comprende que su compañera ha estado aislada tres meses, considera que su madre ha aprovechado esta circunstancia para "comerle la oreja" a su salida. "Verdaderamente creo que si aquí hay una culpable es Lucía Pariente", afirma, acusándola de promover mensajes en su contra en redes sociales incluso en los días de Navidad.

Abierto a la reconciliación

"Con el paso del tiempo espero que se solucione", ha reconocido, haciendo muestra de una actitud mucho más conciliadora. "Alba es mi compañera, si lo tengo que arreglar, lo arreglaré. Yo lo olvido todo", afirma, pidiendo no "entrar en descalificaciones". En concreto, reconoce que le duelen las acusaciones de que es mal compañero o los intentos de ridiculizarle por sus inicios televisivos.

"Siempre se me cuestiona por haber empezado con mis hermanos en un programa de entretenimiento", señala, en relación a 'El revientaprecios' (2009), el programa de subastas en el que los "Trillizos Frigenti" animaban a pujar por gangas en Telecinco. "Cada uno está aquí por lo que está y cada uno tiene que asumirlo, no es mejor ni peor", defiende, "pero nadie tiene por qué poner en duda los comienzos de nadie y Alba no es quien para hacerlo", concluye.