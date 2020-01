Guerra de zascas entre Adara y Alba Carrillo, que presume de ser la "ganadora moral" de 'GH VIP 7'

Tras muchas idas y venidas, Adara y Alba Carrillo consiguieron llegar a la final de 'GH VIP 7' como amigas hasta el punto de despertar los celos de su compañera Mila Ximénez, pero parece que la paz ha durado poco entre ellas. A la ganadora del reality de Telecinco y Zeppelin TV no le han hecho ninguna gracia las declaraciones que la modelo hizo para los reporteros de 'Cazamariposas', donde se declaraba "ganadora moral".

", afirmaba Alba Carrillo ante las cámaras pocos días después de salir de la casa. "", declaraba recordando ' Supervivientes 2017 ', cuando quedó también en segundo lugar. Su enfado se debería a que no confía en el drama que Adara vendió con Hugo Sierra

Adara y Alba Carrillo en la final de 'GH VIP 7'

"Me parece que entre pillos anda el juego, son todos iguales, están cortados por el mismo patrón", continuaba, negando haber vuelto a hablar con la que fue su amiga en la final. "Yo no hablo ya con nadie porque a mí me han vendido muchos cuentos y estoy hasta las narices", protestaba. "Yo me creí la historia y luego sale y... a mí me gustan las mujeres valientes, si no quieres a este pues le das 'boletus'", añadía textualmente.

Estas palabras no han pasado desapercibidas para Adara, que no dudaba en contestarle a través de sus redes sociales. "Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día", escribía la ganadora, añadiendo un "besitos dormilona". Una punzante despedida que sin duda ha dolido a su compañera, que ya reconoció que pasó muchas horas en la cama porque empezó a sufrir una depresión en la casa.

Alba contraataca

Mientras los fans de la exazafata aplaudían con el que consideraban un sonoro zasca, Alba decidía responder. "Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta. Siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por ningún maletín. La cama la usé para dormir, sí, no para 'morrearme' con nadie ni conseguir pases a 'Supervivientes'", escribía, acompañando sus palabras con la imagen de la final en la que ella recibía un caluroso recibimiento en plató mientras Adara permanecía sola.

A quien Alba Carrillo no ha dado boleto ni setas es a quien formaba su círculo íntimo en la casa, y tras abandonar Guadalix de la Sierra ha hablado "con Irene, Noemí, Estela, El Cejas... con la gente que yo sabía que me iba a llevar". Sobre Mila Ximénez, con la que tuvo un encontronazo en el último debate, ha declinando hablar alegando irónicamente que le "duele mucho la 'tripota'", en relación a las burlas que la colaboradora de 'Sálvame', hacía sobre la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López. "Me desilusionó mucho. Un 'besote'", se despedía.