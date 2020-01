La dura crítica de María Patiño a Alba Carrillo para defender a Adara Molinero en 'Socialité'

La séptima edición de 'GH VIP' terminó a finales del pasado mes de diciembre pero sus concursantes siguen siendo protagonistas de los espacios de la parrilla de Telecinco. Prueba de ello es el conflicto que mantienen abierto Alba Carrillo y Adara Molinero, segunda finalista y ganadora de la edición respectivamente, que ocupa a día de hoy decenas de horas en los magacines de Mediaset. Unas palabras de la modelo contra la vencedora han sido suficientes para que se haya abierto una guerra entre ambas en la que se ha querido meter María Patiño, durante la emisión de 'Socialité' el sábado 5 de enero en la sobremesa de Telecinco. Lo ha hecho precisamente para defender a una de ellas y cargar contra la otra.

María Patiño y Jorge Moreno en 'Socialité'

El drama empezó con unas polémicas declaraciones de Alba Carrillo respecto al conflicto que mantienen abierto Gianmarco y Adara. La modelo considera que "entre pillos anda el juego, son todos iguales, están cortaditos por el mismo patrón (...) me han vendido un cuento y estoy hasta las narices porque yo me creí la historia y a mí me gustan las mujeres valientes... que les den boletus". Carrillo está convencida que "otra vez me han quitado el maletín y no tocaba (...) yo era la ganadora moral", algo que Molinero ha respondido afirmando que "gracias tienes que dar que no te echasen antes" y se despedía de ella denominándola como "dormilona".

Ha sido entonces cuando Carrillo ha respondido y lo ha hecho de una forma muy tajante. "Nunca estuve sola, nunca cambié de chaqueta, siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por un maletín. La cama la usé para dormir sí, no para 'morrearme' con nadie ni para conseguir pases para 'Supervivientes'", escribía la chica en un Instagram Stories publicado días atrás y recogido por 'Socialité' este domingo 5 de enero. Unas frases que no han gustado nada a María Patiño y es que la periodista se ha mostrado especialmente molesta con las palabras de la chica.

La reprimenda de María Patiño

"Lo único que voy a decirle Alba es que me gustaría que se aplicase todo. No puedo entender como una madre cuestiona a otra madre. Alba Carrillo, me parece indignante, cualquier madre se merece el mismo respeto (....) no es una madre mejor que otra porque esté constantemente hablando de sus hijos en los medios (...). Hay personas menos amorosas, más discretas, que no están hablando constantemente de sus hijos y no son mejores o peores madres que otras (...) es algo que me enerva mucho. Ella sufre cuando la cuestionan como madre y debería tener más empatía con las otras", ha dicho totalmente indignada Patiño, dejando claro que en este caso sí se posiciona con Molinero.