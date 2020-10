'You' anuncia dos fichajes para agitar la vida de Joe en la tercera temporada

En la segunda temporada de 'You', Joe Goldberg trató de dejar atrás el reguero de sangre con el que encharcó Nueva York. Con ese objetivo, se mudó a Los Ángeles, pero no tardó en toparse con nuevos problemas y obsesiones. Como era de esperar, en la tercera entrega de la serie original de Netflix, donde se convirtió en un fenómeno global tras pasar desapercibida en Lifetime, el personaje de Penn Badgley no podrá escapar de su naturaleza, que será puesta a prueba por dos nuevos personajes.

Travis Van Winkle y Shalita Grant

Como informa Deadline, Shalita Grant ('NCIS: New Orleans') y Travis Van Winkle ('The Last Ship') son las principales incorporaciones de la tercera temporada de 'You', que debería estrenarse en algún momento de 2021. Grant interpretará a Sherry una madre influencer que atraerá a Love, la joven encarnada por Victoria Pedretti, a su exclusivo círculo personal al sentirse amenazada por su presencia, aunque debido a su lealtad podría convertirse en la nueva mejor amiga de la recién llegada al barrio.

Por su parte, Van Winkle dará vida a Cary, un acaudalado empresario que dará la bienvenida a Joe. Por lo tanto, cada uno de los dos protagonistas afrontará nuevas amistades, que ocultan bajo sus fachadas inseguridades y secretos. Aun así, la relación más importante seguirá siendo la establecida entre Joe y Love, que, como mostraba el desenlace de la segunda temporada, se han mudado a los suburbios para emprender una vida familiar normal, si es que eso es posible entre dos asesinos como ellos.

¿Cambiará Joe?

De cara a ese sustancial cambio vital, que encierra a Joe junto a Love, Badgley confesaba a TVLine que la relación entre ambos no será precisamente idílica. "No son almas gemelas. Él tiene miedo de ella. Básicamente, se han sentado las bases de la tercera temporada de manera que puedan ser archienemigos el uno del otro," afirmaba el actor, que no tiene claro que la perspectiva de tener un hijo sea suficiente para reformar a su personaje: "Si hay algo que puede cambiar a una persona, es la paternidad. Pero no sé si Joe puede o debe cambiar. No sé si cambiará."