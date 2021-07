El zasca de ElRubius a un senador que criticaba su influencia: "En tu cara, boomer"

El melón sobre la gran influencia que tienen los youtubers, gamers o tiktokers sobre la juventud se ha vuelto a abrir gracias a Alfonso Muñoz Cuenca, senador del PSOE. El político citó un tweet de ElRubius y señaló que le parecía desmesurado la cantidad de likes que tenía una banal publicación del famoso streamer español en comparación a unas palabras sobre las pensiones escritas por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España desde 2020.

"No es por nada, pero que un ministro (sólo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 me gustas y @Rubiu5 (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300, pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes", rezaba Muñoz Cuenca, cuestionando los intereses de los jóvenes a raíz del éxito de ElRubius. "La sociedad no puede permanecer dormida ni entretenida en torno a un colega pegando voces y diciendo chorradas mientras juega en un vídeo", añadía también.

No es por nada, pero que un Ministro (sólo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 me gustas y @Rubiu5 (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300,

pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes. pic.twitter.com/WU9WlRYeou — Alfonso Muñoz Cuenca (@almucuen) July 28, 2021

La sociedad no puede permanecer dormida ni entretenida en torno a un colega pegando voces y diciendo chorradas mientras juega a un vídeo. — Alfonso Muñoz Cuenca (@almucuen) July 28, 2021

A lo mejor el señor ministro debería pasarse el God of War en dificultad DIOS DE LA GUERRA hasta las 7AM para tener esos likes.



En tu cara BOOMER https://t.co/ttIEkNGMvc — elrubius (@Rubiu5) July 28, 2021

TOMO NOTA: Reconozco que he cometido errores: los likes, quería decir videojuegos y que tenemos (me incluyo) q escuchar más a los jóvenes y dar respuesta a sus demanda. Ah! Y saber comunicarnos mejor. ???? — Alfonso Muñoz Cuenca (@almucuen) July 29, 2021

El famoso youtuber no tardó en responder al senador del PSOE, y lo hizo de una manera irónica, tirando de sus logros como gamer. "A lo mejor el señor ministro debería pasarse el "God of War" en dificultad Dios de la guerra hasta las 7AM para tener esos likes", aseguraba el streamer, también en su perfil de Twitter. "Ah no, que solo yo puedo hacer eso... En tu cara, boomer", sentenciaba Rubén Doblas.

Tras la contestación de ElRubius, Alfonso Muñoz Cuenca decidió aclarar sus palabras y pronunció unas disculpas, aunque algo tímidas. "Tomo nota: Reconozco que he cometido errores: los likes, quería decir videojuegos y que tenemos (me incluyo) que escuchar más a los jóvenes y dar respuesta a sus demandas. ¡Ah! Y saber comunicarnos mejor", explicaba el político del PSOE.