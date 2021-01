El Rubius publica una carta donde carga contra Hacienda y los medios de comunicación

La polémica fuga de los youtubers a Andorra continúa dando que hablar y sumando tanto detractores como posiciones a favor de los creadores de contenido. De hecho, no ha habido tertulia de televisión en la que no se haya tratado el tema y, en la mayoría, un nombre ha sobresalido por encima de los demás: El Rubius; por eso, ha decidido pronunciarse con unas letras para aclarar cualquier duda: "Hacienda me ha tratado como si fuera un 'delincuente'".

El Rubius, desde su canal de YouTube

Mientras que las televisiones se llenan de voces críticas, El Rubius decidió guardar silencio hasta el 29 de enero, día que eligió para dirigirse a todo el país. "Llevo estos 10 años de Youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado", afirma el catalán. Como era de esperar, él mismo era conocedor de que existía la posibilidad de que este revuelo se armase, pero, una vez ha ocurrido, el creador de contenido ha decidido explicar su versión, pese a que "mucha gente cercana" a su entorno le ha recomendado "permanecer en silencio" hasta que las aguas se calmasen.

Asimismo, se atreve a denunciar que los medios de comunicación se han cebado de alguna manera con su figura: "Lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales solo demuestra lo podrido que está el clima de debate en España", asegura. Además, prosigue lanzando un dardo poco amigable a las cadenas de televisión: "Lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga mas repercusión que cualquiera de sus emisiones", sentencia.

"Las leyes de Hacienda no están preparadas"

A lo largo de su carta, muchas son las opiniones que proporciona sobre la Agencia Tributaria española, entre ellas, la nula actualización, a su juicio, de los trabajadores de la misma: "Las leyes siguen sin estarlo. Llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de 'profesiones'", sentencia. Y entrecomilla la palabra "profesionales" ya que duda de su condición por motivos como las declaraciones efectuadas por un técnico: "Quienes fingen un traslado de domicilio para pagar menos impuestos podrían incurrir en un delito fiscal", aludiendo a su traslado a Andorra.

De la misma forma, ha denunciado ciertos procedimientos que, a su juicio, le ponían a la altura de un "delincuente": "He estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía 'cuentas corrientes ocultas'", confirma el youtuber. Sea como fuere, El Rubius mantiene que su principal argumento es que en el Principado se encuentran la mayor parte de sus amigos.